港人齊心 保護法制 邁向普選（文：楊森） (09:00)

為何港府要突然修例？ 為何中央支持？

今次港府提出的《逃犯條例》修訂，一般評論都指是中央政府的旨意。故特首林鄭月娥別無選擇，要直推修例至通過為止。不過早前中國駐英大使劉曉明接受英國廣播公司訪問時指出，是次修例並非中央政府指令，而是港府方面，即特首主動提出。問題是回歸了近22年，為何港府要突然就逃犯條例提出修訂呢？

根據現有逃犯引渡條例，其要旨是該條例是不適用於中國其他地方。林鄭月娥多次指出，這正正是條例的漏洞，更認為過去多屆政府採用鴕鳥政策，對問題視而不見，故她要補救此漏洞，以免本港成為「逃犯天堂」，這就是她修例的初心。另一個初心，是修例後可將在台灣犯罪而逃回本港的人引渡到台灣受審，為被害人主持公義。直至現時，林鄭仍堅持其初心是無錯的。筆者曾撰文指出，據筆者出任立法局議員時的法律本地化經驗，逃犯條例指明不適用中國其他地方，是刻意的安排，根本是因鑑於本港與內地法制不同而特別設置的防火牆。

另一問題是，若修例不是中央要求，為何中央又支持港府提出修例呢？其實本港回歸前和回歸後，中共中央對港政策的確出現很大改變。據了解，中共中央如朱鎔基於1998年任總理時，全力打擊貪污，已很想可將逃港的犯人引渡到內地受審。若林鄭月娥領導的政府可成功修例，自然會立下汗馬功勞。可是當港府提出修例草案後，經過20日匆匆諮詢，並定於6月12日在立法會恢復二讀時，就引起連串大風暴，激起廣泛民憤，可見港府連番失誤。

港府嚴重低估港人對修例反應

首先，港府嚴重低估港人對修訂逃犯條例的反應。兩次連續的周日大遊行，參與人數由100萬增至200萬之多，可見港人對修例的強烈不滿。港府可能覺得修例只是法律條文的技術問題，既不是民生問題，又不是敏感的民主政改問題，照計不易觸動港人的神經和關注。可是港人深深體會到本港民主有限，但港人卻享有法治，而法治令港人享有自由、人權，法律之前人人平等，享有公平審判。事實上，本港市民戰前、戰後一代，深知中國內地在一黨專政下，人治當道，法庭只淪為政府施政的一部分，內地根本就無公平審判和人權、自由保障。當法治受破壞時，大部分港人都起來抗爭。在抗爭「送中」惡法期間，多人被捕，更有一名市民在抗議行動中犧牲了性命，令人痛心。

警方不應濫用暴力 和平示威不應定性暴動

第二項港府失誤，是警方向示威者濫用不合比例的暴力，及將和平示威定性為暴動。事件發生在6月12日，修訂草案於立法會恢復二讀前，早上就有大量市民從四方八面湧向立法會大樓，並包圍立法會，及佔據了金鐘一帶的馬路。當日下午3時許，大量示威者更湧向立法會示威區和大樓，繼而引起警民衝突，及警方對示威者採取不合比例的暴力行動。警方不單揮動警棍，毆打示威者，更發了逾150枚催淚彈，甚至用槍指向示威群眾，發射橡膠子彈和布袋彈，令多人受傷。其後，警務處長盧偉聰宣稱當日出現暴動情况。林鄭月娥亦於當晚推出短片，形容金鐘一帶的情况「令人痛心」，指「這些破壞社會安寧、罔顧法紀的暴動行為」，是「任何文明、法治社會都不能容忍」。她更指這不是和平集會，而是「公然、有組織地發動暴動」，「不可能是愛護香港的行為」。從法律角度看，「暴動」除行動破壞公眾秩序外，還要引起社會恐慌，况且還要法庭判斷的。筆者認為警方不應對示威者濫用不合比例的暴力，林鄭更不應將6月12日的和平示威定性為暴動。大家不妨重溫特首於6月12日晚推出的講話短片，以求證一番。

林鄭剛愎自用 港府管治舉步維艱

第三項港府失誤，是林鄭月娥在處理逃犯條例修訂時所表現的剛愎自用，令港府日後管治舉步維艱。特首的舉措令港府失人和、欠民心和信任。6月18日下午，林鄭再次召開記者會，親自在傳媒面前向全港市民道歉。她說是「真誠的道歉」，對修例引起市民不安和社會分裂，認為自己要負大部分責任，但又不願問責下台。其實特首的所謂「真誠道歉」，可謂來得太少和太遲了（too little, too late），因在6月16日第二次周日大遊行時，晚上港府已透過政府發言人指出行政長官向市民致歉。筆者很詫異，林鄭向全港市民的道歉聲明，竟然不見特首本人現身於熒光幕，而要間接地透過政府發言人提出，委實令市民由衷地感覺到，特首的道歉是全無誠意，只是交功課而已。

更令市民不滿的是，林鄭的真誠道歉根本就無回應市民訴求，例如不改對遊行示威的「暴動」定性，不肯清楚說明撤回條例，只迂迴地重複指出港府無時間表提出恢復二讀，又不設立獨立調查委員會，調查警方濫用權力的問題，及更不願問責下台。在此，筆者真懷疑特首在大失民心、面向中共中央之情况下，如何可有效地管治本港下去。

普選目標非奪權 是改善管治根本法門

不過話說回來，筆者對本港公民社會是抱有希望的。首先，從今次修例事件可見，本土派和泛民彼此合作，維護法治，保人權和自由，手法上各師各法，互不作批評，於同一目標下共同努力，放下分歧。其次，市民廣泛參與維護法治，保人權、自由的運動，此起彼落，社會力量來自各方，包括中學生、家庭主婦、退休公務員和神職人員等，更一度有罷課、罷市和罷工等行動。

其三，策略多元而配合，有區域佔據，亦有零散游擊，很有動力地運作。不過零散游擊固然有其靈活性，但在缺乏「大台」的情况下，又難以作有效的行動協調，而與政府談判時亦面對一定的困難。

在本港爭取民主、維護法治和自由，是長期抗爭，亦是永恆的警惕。最後筆者想指出，已經多次更換特首，人選由商人、專業人士以至資深官員，但仍未能處理好本港管治問題。除了中共中央對一國兩制、本港高度自治多次干預，如多次釋法及中央駐港機構漸成另一個權力中心外，總的原因仍是特首及其行政機關根本就缺乏認受性和代表性，令殘缺不全的行政機關和不接軌的行政與立法關係難以有效運作。面對社會階層的矛盾，如貧富差距和貧窮每况愈下，以至土地分配等問題，均難以協調和作出有效平衡。市民亦沒有選擇政府及其政策的權利，而更重要的是特首及其行政機關根本不用問責。是次修例風暴，特首也不用問責下台，就可見一斑。故此，重啟政改、推行普選是不二法門。要指出的是，普選的目標不是奪權，而是改善本港管治的根本法門。

作者是香港大學榮譽助理教授