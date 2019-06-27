美帝「以法制港」的新格局（文：王慧麟） (09:00)

這條草案的目的，是修訂《香港政策法》。現在出街的是參議院版本的草案。近日談得比較多的，是裏面有關香港立法會普選的部分。不過，草案還有待眾議院的修訂以及行政部門的進一步磋商，但早前眾議院院長也暗示，想草案盡快通過。就草案有關政治自由的部分，筆者有3個初步觀察。

美可用自訂準則 衡量港高度自治

其一，是草案開宗明義提到，香港日後若要繼續享有美帝的特殊待遇，必須要保持「足夠自治」（sufficiently autonomous）。查「足夠自治」一詞的來源，相信是來自最新一份、3月份公布的《香港政策法報告2019》。在這份報告之中，美帝以香港維持了「足夠的自治（雖然在減少之中）」（sufficient - although diminished - degree of autonomy），來形容香港過往一年自治狀况（而2018年美帝的《香港政策法報告》，就指香港的自治情况是more than sufficient，即是「比足夠更多」）。然而，「足夠自治」一詞，到底只是行政部門的用語，並非法律的要求。今次參議院的修訂，是將「足夠自治」的用語放在法律之中，明確要求美帝國務院在日後處理香港政策法時，需要審視香港有沒有足夠的自治。但「足夠自治」的定義呢？在這份草案之中，沒有提及。於是，假如此草案通過的話，美帝行政部門在詮釋香港自治方面，存有極大的彈性，可以用自身訂下的準則，來衡量香港的高度自治，為日後處理香港政策法，以至於報告，立下了審查的標準。

和平示威被定罪紀錄 不影響申請簽證

其二，是草案提到，任何人士若因為參與2014年傘運，又或者參與其他和平集會，而被捕及定罪的話，美帝領事館在審批其赴美申請簽證時，這些刑事紀錄將不被考慮。美帝會制定有關人士的名單，並且這份名單會給予其他民主國家。外界都知道，申請外國簽證例如美帝，都需要填寫大量個人資料，若有刑事紀錄的話，其申請會有極大的困難。如果這草案通過之後，和平參加示威而最後被定罪的青年，其刑事紀錄，不會影響申請赴美簽證，相信其他西方國家，亦會這樣做。

其三，是草案針對送中條例，做了兩個主要的反制。第一個反制，是在香港立法之後，美帝有需要檢討美港雙方的有關逃犯移交的雙邊協議，並且要加強協助美帝在港的國民等。更重要的是，在送中條例通過之後，總統需要擬定一份人員名單，包括負責執行送中條例的人士，以至負責將疑犯送交中國大陸的人士等等，對其進行簽證及資產制裁。這裏需要指出，從草案的字眼來看，這不止是針對負責送中條例的香港官員及相關議員，而是所有人士（person），沒有地域上的限制。換言之，若草案通過了，任何負責送中條例的官員、議員，以至支持者，以及在條例通過後將疑犯送交中國的相關官員及其他人士，都有機會列入名單，受到制裁。

23條立法與制裁掛鈎 港府更難提惡法

第二個反制，是把《基本法》第23條立法與香港政策法的制裁掛鈎。草案提到，一旦香港提出23條立法，總統就需要作出行動（take the actions）中止香港政策法內有關給予香港特殊待遇的條文，除非國務院認為這個立法沒有違反聯合聲明內的保障，以及香港人及外國居民的人權並沒有受到限制。眾所周知，北京一直強調基本法第23條立法是特區政府的憲制責任，歷任的行政長官都有責任完成。但是，假如這一份草案獲得通過，行政長官在23條立法之時，就不能只看北京的旨意，因為一旦23條的立法違反了人權標準，美帝就會即時採取行動取消特殊待遇。換言之，23條立法已不止是香港的內部事務，也變成美帝的家事。香港的23條憲制責任直接衝撞政策法，特首該聽誰？

對泛民而言，這是一份遲來的支持。這顯示國際社會，特別是美帝的對港政策，不再停留在口水階段，而是會有實質的行動，保護公民抗命及和平示威的抗爭者，也有力地協助及推動香港的民主及人權。更重要的是，草案將23條立法與政策法制裁掛鈎的條文，有助日後23條立法不再完全受北京操控，意味着日後香港政府更難提出惡法，除非香港政府願意承受，因為23條立法而受到美帝取消特殊待遇的風險。

港府堅持不「撤回」 美議員有藉口制裁

對現政府而言，堅持不用「撤回」之字眼，留下了政府「翻閹」送中條例的可能。既然特首堅持不撤回，留下了尾巴，美帝參議院相關的人員制裁及資產制裁的部分也沒有可能被刪走。究竟香港政府有沒有想到，堅持不用「撤回」一詞，讓美帝議員有藉口利用此次修訂，以制裁的招數，對付處理送中條例的負責官員及其他人士呢？

長遠而言，這條法例是美帝利用國內法律，延長其法律控制，將香港納入美帝法律體系的政治行為，立下了中美港三角關係的新格局。

而且，條文內有關出口管制的制裁條文，亦相當辛辣。篇幅關係，下次有機會再談。

作者是時事評論員