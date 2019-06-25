做錯事不道歉才是病（文：梁美儀） (09:00)

民眾怒不可遏，行政長官林鄭月娥、負責推動修例工作的保安局長李家超、律政司長鄭若驊也公開道歉了，唯獨在處理6．12示威被質疑濫用暴力的警方，一直沒表示半點歉意。

前警務處長曾偉雄上周當被記者問及，警方是否毋須就事件道歉，他答道：「我唔希望道歉成為風土病……警方只是履行職責，如果單是履行職責，應唔應該道歉，你自己可作判斷。」

相信警隊的「伙記」聽到曾sir的說法，一定連聲叫好。也許這是他們在「圍爐取暖」、集體自我麻醉的方法吧。可惜，這會令前線警員更痛恨示威者，仇視參與社會運動的年輕人，甚至是記者、向他們唱聖詩的教徒。這將讓警隊更深地陷入與民為敵的泥沼裏。

政府包庇 會加深「仇警」情緒

在6．12的示威人群中，的確有小部分示威者曾向警員擲磚頭和鐵枝，警方大可依法處理。與此同時有更多畫面顯示，擁有精良裝備的警員，以橡膠子彈或霰彈槍射擊沒有嚴重暴力行為的示威者；看到警員向前來勸止武力行動、手無寸鐵的婦人施放胡椒噴霧；看見一群本來在合法集會場地的示威人士，被警方施放的催淚彈左右夾攻。當「過火」的示威者需受刑責，那警員的「過火」行為，為什麼不應追究？

政府的包庇態度，會加重市民對警方的不信任，甚至加深社會上的「仇警」情緒。難道愈來愈多人動輒貶稱警員為「黑警」，就能維持警隊士氣？

要化解公眾與警方之間的不信任與仇恨，就6．12鎮壓示威手法獨立調查，是有必要的。讓公眾及警方明白，雙方不應跨越的界線在哪。為減輕警方的抗拒感，政府大可邀請具有良好聲譽的警隊前高層或監警會前主席加入。

死不認錯、錯而不改才是病，而且會令整個香港病入膏肓。

作者是資深傳媒工作者