弱者反勝 克己制敵（文：劉進圖） (09:00)

事後回看，政府選擇在6月9日大遊行當天深夜發新聞稿，明確表示修例將如期在6月12日恢復二讀辯論。之後警方在金鐘一帶對疑似示威者採取搜身、罰企等行動，似是蓄意挑撥年輕示威者的憤怒情緒，誘使他們暴力衝擊警方防線，以便警方把整個「反送中」示威定性為「暴動」，然後採取強大武力鎮壓及清場，再由特首上電視譴責「暴徒」，為修例如期上會鋪平道路。這個劇本設計得很周密，本來的確有成功的可能。但人算不如天算，掌權者算漏了一點，就是警察的克制力不如示威者，令處於弱勢的示威者得以絕地反勝。

如果警察懂得克制，在6月12日下午3時示威者行動升級時，繼續忍讓防守，任由示威者投擲磚塊雜物、推鐵馬衝擊警隊防線，等到這些暴力場面通過傳媒鏡頭廣泛傳開後，才採取必要的武力反擊，對轉身逃跑的人群不作任何追擊，打通政總和立法會對外通道便收手，社會輿論的走向可能會很不一樣，最低限度不會一面倒批評警方。

誰能保持克制 誰就佔上風

警隊的決策者應該想一想：如果當日警方用催淚彈把人群逼向中信大廈時，驚慌走避的人潮出現人踩人死傷慘劇，警隊跳進黃河也洗不清殺害平民的污名！

同樣道理，在6月21日晚上，當示威者包圍警察總部時，如果警察不懂得克制，當示威者投擲雞蛋時，警員就發射橡膠彈、布袋彈，甚至真子彈，後果會如何？

示威者也應該想一想：如果當晚不是通過民主討論，把少數人的武力衝擊主張壓下，真的衝入警察總部，後果又會如何？

經過6．12到6．21的連串衝突，警隊和示威者都應該意識到，衝突現場就像一個舞台，全世界都在觀看。北京不想出現「六四」式流血鎮壓，震散香港股市樓市，引發資金外流和金融風暴；以美國為首的西方社會也不想放棄在香港的僑民和生意，除非出現流血鎮壓，否則不會取消香港的獨立關稅區地位。這個大氣候，就決定了香港的官民衝突不能以流血方式解決。因此，在衝突中比併的不是武器、不是裝備、不是戰術，而是克制力。誰能在挑釁中保持克制、贏得廣泛同情，誰就佔上風。

作者是資深傳媒人