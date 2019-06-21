在法律框架內 解決警民衝突後續問題（文：香小民） (09:00)

第三項訴求較少影響中央人民政府的核心利益，但涉及香港內部法律問題。因此，行政長官和市民應該專注於如何在香港的法律架構內解決這些問題，而不是隔空爭論。

概括而言，第三項訴求的問題包括：

（1）是否有（和多少）示威者犯了暴動罪和其他刑事罪行；

（2）是否應起訴犯了刑事罪行（包括暴動罪）的示威者；

（3）有關警民衝突和示威者是否應籠統地被描述為暴動和暴動者（雖然警務處長作了一些澄清）；

（4）在衝突期間，警務人員是否有不當或不合法行為，甚至犯了刑事罪行（例如警方是否使用過度武力、是否不合法使用武力，以及公眾是否被剝奪知悉執勤警務人員基本資料的權利）；

（5）是否有示威者或其他公眾受到傷害，應予以賠償。

法律問題 法律解決

根據法律框架，受影響或有關各方可採取法律及其他行動投訴和／或尋求法律救濟，包括：

（1）向警務處投訴警察課投訴，並由監警會覆檢調查工作；

（2）就刑事罪行向警方報案；

（3）就警方及行政長官的行為和決定申請司法覆核；

（4）提起法律訴訟，向警務處長和／或有關警務人員索償；

（5）如被或可能被起訴，通過律師／大律師與律政司探討不作起訴的可能。

受影響方應盡快收集和保留證據，並在得到法律意見的情况下迅速採取上述行動。律師會、大律師公會和其他公益法律服務團隊，應向有需要人士提供法律意見和協助。當然，如果符合條件，有關人士應申請法律援助。

在法治社會中，我們可通過政治手段表達自己的觀點和訴求；但就法律問題，更重要的是在法律框架內解決爭議和維護權利。

設獨立調查機構 確立具爭議事實

對於由反修例遊行這樣的重大政治事件所引起的問題，受屈人單獨行事，尋求法律救濟的方式，在費用和效率上對各方不一定是最佳選項。警方、監警會和法院可能要處理數以百計的案件。若能在法律框架下，由一個獨立調查機構就重要事實和問題進行調查（如由一位高等法院法官作主席的法定調查委員會，或立法會的調查委員會），調查報告可以確立具爭議的事實。有關各方可基於調查報告處理問題，而沒必要通過昂貴的法律渠道解決爭議。即使是關於檢控決定，調查報告亦有助律政司長更全面和宏觀地了解情况，作出判斷。

過去數月，行政長官及其有關團隊在修例工作上，已被批評犯了很多低級錯誤。他們應展示誠意和智慧，盡快回應市民的第三項訴求。如果示威者和其他公眾人士被迫採取法律行動，有關各方可能會繼續承受不必要的痛苦，而特區政府的管治威信將進一步受到削弱。

作者是法律工作者