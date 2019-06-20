反修例抗爭扳回一城 傘運開花結果（文：陳帆川） (09:00)

打從反修例抗爭之初，即使是再樂觀的人，也會認為這是一場幾無勝算的硬仗。一來泛民主派失去議案否決權，二來民陣的遊行已被大批年輕人視為「和理非非」無所作為，社會瀰漫一片悲觀情緒，大家只想先站出來發聲再算。

直至6月9日的遊行人數（按民陣數字）破回歸以來紀錄，反修例陣營氣勢如虹。及後，守夜的青年遭警方驅趕，復又鼓勵了更多人在6月12日佔領道路。而在佔領期間，警方動用具有殺傷力的武器清場，引起海內外嘩然，終迫使林鄭月娥或幕後的當權者讓步，暫緩修例。

然而，當局仗勢凌人的表現，以及一宗悲劇的發生，壯大了抗爭者的道德力量，再次激發更多市民在16日走上街頭，以溫和方式再次在國際舞台贏取民心。此後，便是特區政府一而再、再而三的軟化態度了。

今天抗爭者成長 來自當天經驗教訓

雖然2014年的雨傘運動和2016年的旺角騷亂皆失敗收場，但無可否認的是，今天抗爭者的成長，就是來自當天的經驗和教訓。經驗方面，今次抗爭者在短短一天內已重演了當年籌備多時的佔中，在缺乏「大台」指令下，眾人發揮出驚人的臨場應變與後方支援的能力。教訓方面，不論是泛民還是「勇武」青年皆盡力避免陷入割席與內鬥，在走一步算一步的過程中尋求溫和派與激進派並行不悖的一種抗爭節奏。

反修例陣營先以遊行顯示民情，再以佔領突顯政權暴力，復又再以遊行在國際舞台展現強大的柔性力量。由溫和，到激進，再到溫和。設想沒有了遊行，行動便欠缺足夠的參加者和道德力量；假若沒有人願意所謂的「勇武」起來，亦不可能徹底逼出政權的醜陋。

目前身陷囹圄的政治犯當中，有佔中發起人和參加者，也有激進本土派人士。兩個非建制陣營，原先各有仇家，一邊將一邊說成「妖」、一邊將一邊說成「鬼」。今天回望過去，其實大家都有功勞。最後祝福被捕者平安、逝去者安息。抗爭路漫漫，希望香港的有心人繼續團結，尊重和而不同。

作者是新聞工作者、文化評論人