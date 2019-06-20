反送中的美帝因素（文：王慧麟） (09:00)

獨立調查委會 找出和解之道

原因是，政府仍不願正視他們提出的5項要求。例如在「撤回」送中條例方面，政府仍堅持用「暫緩」字眼，只願意在此字眼上詮釋。又例如在「道歉」方面，特首的表現仍然未有如某些建制派所說，有肢體動作方面的宣示，似乎未見真誠。至於撤銷「暴動」的政治定性，政府仍在迴避，一哥早前只是解說，沒說整個事件是暴動，只是說有5個人涉暴動罪被捕，似乎仍在打閃避球。至於其他的要求，包括釋放被捕人士，大家見到政府陸續放人，但就沒有答應不會在下年，又或者幾年後，秋後算帳。至於設立獨立調查委員會調查上周三開槍事件之建議，政府沒有積極回應，令人相當失望。

不少人誤解這些獨立調查委員會，在調查牽涉大規模群眾衝突事件的作用。反對設立獨立委員會的人士認為，這是一個找錯處委員會，目的是要官員或警察人頭落地。查實，只要處理得宜，這個委員會有助於找出事件的成因、決策過程的失誤，為日後改善制度之用。况且，獨立調查委員會的另一個作用，是找出和解之道。因為在調查期間，各相關人士提交資料、證人作證等（除涉及最機密資料），均在陽光之下進行，讓公眾監察，讓各方真誠地透過委員會，互相理解對方立場，只要處理得好，不單不會造成二次傷害，反而是讓各方可理性地各抒己見，讓社會理性地討論一次事件的始末，在委員會以外，共同找出解決之方案。理論上，香港是一個文明有序的社會，獨立調查委員會是行之有效的文明做法，處理社會重大的爭端，為何政府堅持不做呢？政府如此一意孤行，就會讓人覺得，是不是政府想隱瞞些什麼？是不是有驚天大陰謀？是不是想袒護某些人士呢？

送中條例急轉彎 相信是北京高層命令

當然，相信政府也有其難處：因為此次送中條例急轉彎，已重挫政府與建制派的關係，如果政府對市民及民間團體提出的訴求一一同意，建制派的支持者可能更為不滿，倒過來對管治的衝擊更大。但是，大家也要明白，上周送中條例急轉彎的原因，不單是香港內部反對聲浪太大，當中最大的原因，相信是北京高層下達的命令。而北京高層思考的，當然不止是香港市民的聲浪，而是國際社會，特別是美帝的反應。

簡單而言，為了應對下周G20峰會，中美雙方，特別是北京方面，一直在營造一個較為和暖的國際氣氛。所以，早前，習主席與伊朗總統魯哈尼會面，近期又國事訪問北韓。有些人認為，這是北京有意將中美貿易談判的經濟衝突，提升至地緣政治的對決，北京借伊朗、北韓制美。但現實上，中國是安理會常任理事國，亦在國際事務上有好大的發言權。北京在居中協調，幫助緩和局勢，做和事老，亦是一個有利全球安全的方向，更有利營造中美走向和解的氣氛。上周特朗普（侵侵）就說，收到一封來自金正恩的「美麗的信」，意味着侵侵與金正恩有會面的可能。這封信，相信北京在背後居中協調，出力甚大。北京正為G20峰會中美會面之前，營造和好氣氛，在上周發功之時，如果因為送中條例出現的大示威及鎮壓影像打破了，隨時壞了大事。日前，北京公布習主席今日國事訪問北韓。假如這幾天，特首在香港堅持送中條例在立法會表決，香港中環金鐘一帶出現全武打，國際社會將會關注北京在處理朝核和平，以及促成侵侵金正恩會面的努力，還是直播立法會門外的衝突場面呢？

政府是否沒有了大局觀？

美帝「借港制中」，已不是秘密。既然如此，我在本欄提過，各界在思考一些重要及具爭議的決策時，要一併考慮「美帝」因素。筆者旨在提醒，民主派在處理像送中條例這類具爭議政策時，不要陷入「完全親美」、「逢美必幫」的思考方向，而是要站在香港社會整體利益做考量。但同樣，政府是不是沒有了大局觀呢？在「美帝因素」的情况下，在美帝意在築起「中、美、港」的三角關係時，政府官員是否都需要站在比較高的高度，有比較大的全局觀念，先思考香港的定位及角色，然後作出對應呢？本欄上周引述的新加坡總理李顯龍的說法，其實值得各界參考。下一波美帝國會主催的《香港政策法》之修訂殺埋身了，裏面提到的香港官員及可能針對建制派政客之制裁方式也見到了，政府準備好未？有關《香港政策法》參議員版本的分析，有機會再談。

作者是時事評論員