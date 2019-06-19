不要讓衝突蔓延（文：劉進圖） (12:53)

（1）宣告《逃犯條例》修訂草案及相關的刑事司法互助法案的立法程序已經結束，並且在明年立法會換屆改選前都不會重啟，藉此確認法案必然失效，不要再糾纏於「暫緩」是否變相「撤回」的無謂爭拗，多位建制派議員向傳媒表示，法案實際上已被「送終」，官員何必為了面子死撐？

（2）請律政司負責刑事檢控人員出來，糾正警隊自6月12日起以「暴動罪」進行大舉搜捕的執法行動，對被捕者改控「非法集結」罪，准予保釋，等候進一步調查。審查警方執法所用法律是否適當，本來就是律政司的職責，最後把關的是法庭，終審法院在公民廣場案中，已就和平集會衍生武力衝突問題，作了清晰詳盡的論述，律政司應按終院判詞理解及執行法律。6‧12當天雖有少量示威者衝擊警方防線，但論規模和武力程度，與2016年的旺角騷亂相距甚遠，與1967年的暴動更有雲泥之別。既然特首和建制派議員都確認，當日絕大部分示威者和平守法，又澄清說香港制度並無「暴動」定性，何不付諸行動，迅速糾正警方的調查取向？

（3）宣布成立由大法官主持的獨立調查委員會，對6‧12當日在立法會外發生的衝突作深入調查，傳召示威者、警員及在場記者作證，然後根據調查結果，對需要負上法律或政治責任的人追究責任。香港記者協會已主動蒐集了27宗警員涉嫌濫用權力粗暴對待記者的個案，每宗個案都是具名投訴，附有在場記者提供的影像紀錄。民間人權組織相信也會有類似行動，蒐集記者以外在場市民的見證。單是中信大廈外的暴力執法片段，引致民眾驚恐湧入窄門，差點釀成人踩人慘劇，就有足夠公眾利益支持獨立調查。上屆特區政府曾就國慶海難作獨立調查，現屆政府也曾就沙中線工程紕漏作獨立調查，6‧12衝突難道不比紅磡站月台鋼筋剪短嚴重？特區政府若拒絕作獨立調查，民間的調查和結論將會成為唯一的歷史判斷，而民眾亦可以入禀法院索償，把民間舉證變成司法裁決，特區政府何必仿效鴕鳥，把頭埋在沙堆中？

時間已經無多，若不果斷處置，及時平息衝突，等到新一輪衝突再起，造成人命傷亡，一切就太遲了。

作者是資深傳媒人