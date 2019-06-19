台灣大選對大陸而言 最緊要是美會否放棄「一中」（文：劉瀾昌） (09:00)

「兩個可接受」 「三個不着緊」

所謂「兩個可接受」，就是郭台銘和韓國瑜都可以接受，而且可能郭台銘最後出來選總統，韓國瑜留守高雄為最佳選擇。對於兩人在競選中提及兩岸關係是可能有違北京的一中原則的，北京也都不計較，也接受這是選舉語言，接受他們勝了再說的說法。總之，兩人中一人勝選，就可以給予蔡英文重槌打擊，使到「去中國化」的路線受到重挫，而至於郭韓兩人是否會回應習近平今年1月發出的「習五點」，則是以後的事情。

至於「三個不着緊」，自然首先是蔡英文繼續連任不着緊，即使賴清德上場也不着緊。現在，已經確定蔡英文繼續代表民進黨出戰。再就是，白色的柯文哲走上大位，也不着緊。客觀而言，人家勝了你又能怎樣？但是，第一，蔡英文已經證明她不可能做好，她背負兩大包袱，一是和大陸對抗的包袱，搞不好兩岸關係，使馬英九時代兩岸營造的和平發展局面被嚴重破壞，韓國瑜掀起的「韓流」說明島內的主流民意還是經濟民生為上，這也是蔡英文民意低迷的原因。二是廢核的包袱，不可能改變台灣缺電的瓶頸，而制約島內工業再起飛。就此，偏偏被藍營抓住，要求重啟核四。事實上，蔡英文對台灣主流選民的不可改變的烙印就是無法搞好經濟民生。所以，她只能求救美國，問題是，這樣將台灣更加推向危險的邊緣。

原來賴清德還有機會上場時，大陸也有學者認為他是否比蔡英文更加激進，其實決定權也在美國手上，美國讓他走多遠他才可以走多遠。而綠色執政，對於大陸的最大好處是可以進一步壓縮台獨的國際空間而顧慮少，陳水扁時代是這樣，蔡英文這3年多也是這樣，賴清德如果做得過分，還給了大陸武統的藉口。

美打台灣牌 蔡英文打美國牌

迹象顯示，當下蔡英文與特朗普政府頻拋媚眼，可以認為蔡英文仍是美方的最佳人選，偏偏蔡英文的支持度低谷徘徊，美國為了支持蔡英文，也只能在衝撞一中原則上做文章。事實上，剛剛在美國主導下台灣「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，華府出這招既挑戰北京，也藉此拉抬蔡英文選情。之前，台國安會秘書長李大維訪美會晤美國國家安全顧問博爾頓，創下1979年美台斷交後的首例；美眾議院5月7日通過《2019年台灣保證法》與「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」。美國這些動作基本已把台灣當成「準國家」，衝擊了一中原則。之後，美國為了保住蔡英文大位，是否會邀其到美國會演講、會見特朗普？不斷過台灣海峽的美艦，是否會停靠高雄基隆？這些看似不可能也或會出意外的疑問，無疑將絕對繃緊台海局勢觀察家們的神經。

日前，蔡英文打破30年慣例，在總統府接見大陸民運人士，包括多位在天安門事件中曾擔當重要角色者，如王丹、王軍濤等。她為什麼打破慣例？有評論家說，看來「民進黨和中共沒有歷史恩怨」這句話再沒有意義了，蔡英文為了連任保住大位，已經是不擇手段了。重要的是，這個動作，其實對習近平沒有意義，因為他與六四沒有一點關係，而他父親習仲勳當時還是溫和派，蔡英文這是做給老美看的，是要配合美國對華貿易戰以至整體戰略遏制。這，必然是北京最關注的，那就是未來美國對「一個中國原則」的衝擊將走到什麼地步。從這個意義而言，北京對這次台灣總統大選，關注美國的兩岸政策變化可能更重於關注誰是下一個台灣總統。

當下，美國在對華博弈中大打台灣牌，蔡英文則打美國牌保大位，這已是不爭的事實。不過，美國到底會走多遠，還是有待觀察。特朗普在對華「極限施壓」中，鷹派幕僚、白宮國安顧問博爾頓頗為得意。博爾頓2018年曾計劃訪問台灣，但因特朗普政府當時忙於同朝鮮領導人金正恩會晤，在朝鮮事務上有求於中國，故而這一計劃最後被迫取消。此次博爾頓在華盛頓秘密會晤到訪的李大維，實際上就是以踩「紅線」的方式向北京施壓。博爾頓擔任國安顧問前後，基本上都在推行自己的理念，包括宣揚中國軍事威脅論。最重要的是，博爾頓一直質疑美國的「一個中國」政策，傾向於將台灣當做納入美國第一島鏈，在台灣駐軍，給予美軍在亞太部署的更大靈活性和機動性。蔡英文政府一方面公開宣傳維持兩岸現狀，現在又在行動上和博爾頓這樣的好戰人士保持熱絡，並將其視為台灣在「外交」上取得的成績，只會挑動兩岸神經，為台海局勢增加不穩因素。

特朗普目前為止非常謹慎

台獨必然導致戰爭。這，其實在台灣島內也形成了共識。美國也是有這方面的認知。美國熟知兩岸政策的包道格日前登門拜會高雄市長韓國瑜，包提醒台灣不要做一個「意外製造者」；韓國瑜則說他絕不會帶領2300萬人走向危險道路，台灣絕對不能當麻煩製造者。

包道格其後在接受媒體訪問還說，美國在處理台灣問題上有成功的40年的架構，當對此想進行某種調整，比如制定《台灣旅行法》、對台出售F-16戰機等，必須思考那會對那個架構產生什麼影響，是使之更穩定還是更不穩定？迄今為止，特朗普沒有在這個問題上做引發不穩的事情。特朗普到目前為止在台灣問題上非常謹慎，儘管他的屬下，像博爾頓等人想做的很多，但終究還是由特朗普決定怎麼做。

有趣的是，特朗普也對博爾頓微言，指其出錯誤主意。自然，台海的局勢與中美博弈的大局緊密相連，事態仍然在發展中，我們只能密切注視。而相互作用的變數實在太多，只是相信，一個不穩定的台海也不符合美國的利益，這在九六台海危機和陳水扁做麻煩製造者時代已經證明。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「台大選『兩個都可以』『三個不着緊』背後」）

作者是資深傳媒人