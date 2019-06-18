林太道歉，too late！（文：梁美儀） (09:00)

要道歉，就必須如「一哥」盧偉聰所言，要予人「我是真心的」的感覺，特首林鄭月娥的道歉卻是姍姍來遲。

上周三，在金鐘立法會一帶的警民衝突中，市民看到是什麼？看過各大電視台以至網上流傳的影片，也許看到個別示威者擲磚塊和鐵枝的畫面，其餘絕大部分時間，甚至眾多現場目擊人士均異口同聲力證，示威者一直都非常克制及和平，但警方竟出動傷害性較大的橡膠子彈、布袋彈和百幾枚催淚彈對付年輕的示威者。

相對2016年的旺角騷亂，6．12的示威者表現絕對溫和得多，數年前警方尚未開一槍射擊示威人士，今次何以換來警方以槍彈暴力鎮壓？又一個本來平和的示威，何以被冠上「暴動」之名？這對當天有參與示威的群眾來說，絕對是「莫須有」的含冤受屈。對一眾愛護年輕人的成年人來說，政府根本在「蝦細路」，看得義憤填膺。

誰知林太在宣布暫緩推動《逃犯條例》修訂立法工作的記者會上，多番拒絕就事件向公眾道歉，可說是錯過了向公眾道歉的最佳時機。她甚至力挺開槍鎮壓示威者的警方「理所當然」、「天公地義」，甚至批評外界在「抹黑」執法人員。

本來「事不避難」 將「事事艱難」

這種死不認錯的態度，並以至死不渝的態度力挺警隊，注定她跟群眾已完完全全disconnect，林太一日不下台，她只會成為一個施政無力的跛腳鴨特首，本來「事不避難」的特首，在餘下任期將「事事艱難」，如東大嶼填海計劃等爭議計劃，相信將寸步難行。

作者是資深傳媒工作者