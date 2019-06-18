林鄭輸了全世界 你一個人贏了又如何（文：阮穎嫻） (09:00)

香港是罕有的混合政體

香港的特首，不是一個容易做的崗位。首先，香港是一個混合政體。根據學者Andreas Schedler的界定，混合政體是獨裁政體的一種，但這獨裁政體同時有恆常選舉，讓人民投票選領導人。混合政體不是民主政體，是因為其選舉、體制等不符合民主制度的最低要求，例如以不合理不公平的選舉規則打壓反對派候選人、監禁異見人士、種票賄選，甚至在點票時關燈來運入已經預先準備好的票箱等。香港在2016年時開始DQ參選人（取消參選人資格），就是其中的一種手段。

香港是個比較奇怪的混合政體，一般混合政體選首長都是一人一票，只是選舉與制度不公，但特首並不是一人一票選的。與此同時，功能組別的選舉規則及立法會的組成雖傾向對建制有利，但就立法會選舉本身，在2016年前，地區直選的高度競爭與自由開放卻趨近民主國家的選舉。香港的公民自由度較其他獨裁國家高，公民社會發展蓬勃，市民可以鬧政府而大抵不受報復，資訊流通，政府對反對派打壓較少，直到近年才逐漸增加。這種政治權利少但公民自由高的政體在Freedom House的全球跨國資料庫裏十分罕有。

混合政體的首長要兼顧兩方面的問題，一是政治精英的團結，二是民意認受。一般封閉獨裁國家只需要處理政治精英的問題，若大眾群起反之，可用武力鎮壓。但混合政體需以勝出選舉來肯定其正當性，所以必須同時獲得民意。因此即使為了勝出使用打壓、欺詐、操控的方法，也要在資訊流通程度的基礎上計及對政權認受性的即時及長遠成本。

很多文獻指出，要令一個政權倒台或換人，政治精英的團結十分重要，甚至比反對派的行動更重要。統計上，政權因「自己人」叛變倒台或更替的案例較因為反對者多，「自己人」可以是政治精英伙伴自己拉支旗與其競爭、軍閥或政治精英擁戴其他人選上台等。

林鄭損害與保皇派的關係

香港情况更複雜，因為香港不是一個主權國，特首由中央透過代理人在特首小圈子選舉選出，其他親政府人士不是特首的「馬仔」，而是中央的代理，聽命於中央。於是，與特首的關係，不是從屬，而是「同事」，他們有責任聽命於中央，幫助特首是基於他們與中央的關係，不是與特首的關係。

另一方面，他們自己需要內部競爭。立法會選舉，民建聯、工聯會、新民黨、經民聯，都有自己的地盤及人選。撇除功能組別不談，他們的生存建基於可以營運龐大的地區網絡，在選舉時動員，一票一票地數人頭數回來。有些選民可能沒有太多自由意志，有些卻是會觀察和批判政黨的，所以他們必須顧及選民的意願才能生存。沒有選民基礎，他們也沒有利用價值，會被撤換取代。

因此，幫助特首的任務，往往不是「命令」，而是「角力」。林鄭在記者會說以後會更早讓建制派了解詳情，就是這個意思。代理人接到通告，首先要衡量是誰的命令，如果是中央，就是老細；如果是特首，就不是老細。然後決定如何做、做幾多、做不做得來。如果會影響選票，就考慮是否有限地做，或放軟手腳、陽奉陰違。做得太頹，會被中央質疑能力；做得太落力，恐失選票。如果任務太艱難，可以討價還價；若不是老細意思「使命必達」，甚至可勸特首收手，畢竟沒有這些政治精英幫拖，特首路也難行。例子如三隧分流，保皇黨不支持，硬推也是徒勞。

由始至終我們難以知道究竟修改引渡條例，是林鄭月娥的意思還是中央的意思，總之現在林鄭自己攬上身。她多次感謝保皇精英支持，卻傳出保皇精英在閉門會議表現激動，有人「嬲到喊」，有人用粗口鬧林鄭。

他們激動，是因為今年是區議會選舉年，當民意逆轉，除卻那三成死硬的保皇選民，其他人都對整個派別反感時，可能會重演2003年選舉大敗的情况。就是為了撐你一個林鄭月娥，直接影響了這些代理人的生存空間和「業績」，當然嬲到震，2003年民建聯區議會大敗，時任民建聯主席的曾鈺成一句「有辱無榮」，直截了當。今屆梁振英無得再選，民望是一個因素，另一個因素是他不能團結政治精英及經濟精英。當這些精英都不願支撐特首的工作，特首的武功就廢了。

林鄭唯一仍堅撐的就是警隊與律政司。這與很多獨裁政權很相似，尤其因政權不穩而要用武力鎮壓及迫害反對派的國家。

林鄭輸了大部分市民

在精英政治裏她幾乎都輸了，在大眾政治輸得更慘。她已經毋庸置疑地輸了整代青年。除了憤極上街的青年外，記者因為採訪時被專業的警察追打、噴胡椒噴霧，還被警員惡言相向，相當憤怒，戴上安全帽向一哥盧偉聰示威。6000母親在遮打花園集會，抗議林鄭把政權比喻作母親。父親在父親節聯署上街，不甘母親後人。律師因為被林鄭指不理解條例，林鄭又不肯會面，踐踏專業，十分憤怒。教師校長要保護學生及下一代，醫生護士以照顧傷者為首要任務，都觸及到他們的專業。六大宗教領袖都要求林鄭收回成命。

林鄭雖嘉許警察專業，但警察隊員佐級協會主席稱警員承受巨大壓力，被當街責罵，其他部門工作上不合作，食肆商舖拒絕招待。這個聲明其實是控訴林鄭月娥，這一切都是她造成的，是她處理失當，推警察與市民對立，導致這局面。

她以為只要認「暫緩」，就沒有輸了，實情是林鄭月娥已輸了全世界。一如當年董建華，林鄭月娥未必會即時下台，但武功已廢。叫林鄭月娥多待個3年，可能對香港市民是好事，因為她將會無所作為，如鄭若驊般一上場就廢了。既然不能叫特首做好事，那至少做不了壞事。

大批市民叫林鄭下台，是因為非常憤怒，但大家要認清，香港的政治制度導致最後無論誰上台都不能盡如人意。做得特首，國家自然有方法制衡，論功行賞，忠心的升任國家領導人，做得差的身家性命財產家人堪虞，葉劉淑儀的女兒勸戒媽媽：「唔做就罷啦，分分鐘要坐監𠻹」，便是如此。因此不能對特首落台抱太大期望，也不能對新上場的特首有希望。有人說民主國家選來選去都是爛橙，但獨裁國度換了那麼多個首長，結果有更好嗎？

最後，容許筆者說一句：天佑香港，香港加油。

作者是香港大學經濟及工商管理學院助理講師