沒有不選邊的可能（文：王慧麟） (09:00)

舊冷戰思維與2019年時勢完全不同

1970年代的舊冷戰思維，與2019年的時勢，已經完全不同。在新冷戰的格局下，美帝自傷三拳，也一定要把對手置於死地，而非用武器及金錢來保持勢力平衡。美帝發動的經濟戰，足以影響好多香港的中小企業。筆者在做電視節目的休息時段時，曾問一間中小企的生意情况，因為香港的出口，已經連續跌了數個月。這位老闆說，自從貿易戰開打後，他從去年11月至現在也收不到美帝買家的訂單。屈指一算，已經7個多月。問他美帝客戶佔公司營業額之百分比如何，他說佔三成。他希望本月底中美可以有得傾，否則再捱多幾個月，可能要炒人。

美帝以關稅戰開啟貿易戰之戰幔，再利用關稅作為武器，逼其他國家坐下談判，討論開放市場，特別是逼對方提早開放金融服務業、高科技及通訊市場等，以美帝最擅長的金融服務業之實力，強迫對方提早開放以霸佔市場。要達到此目的，美帝在政治上一定要用盡所有方法，先逼國家地區選邊，要他們選擇自由民主的泱泱大國，抑或是另一邊的巨龍。在1970年代的冷戰，美蘇爭奪盟友，非洲地區的獨裁者，在美蘇之間玩兩面手法，貪污腐化收錢賣國。現在的新冷戰，如果有國家或地區不願意跟隨美帝，美帝就玩經濟封鎖，用經濟力量逼對手跪低。談也不談，更遑論像1970年代那樣送錢支持獨裁政權。

李顯龍看到新加坡要「左右逢源」

正因為美帝是以經濟霸凌的手段來逼對手屈服，亞洲的新興國家及地區，根本無從選擇。美蘇年代，亞洲部分發展中國家還可以搞不結盟運動，以不選邊作為自保的方法。但到了現在，除非永遠也不跟美帝這個唯一經濟強國做生意，否則只能倒向美帝。這形成了不少國家相當困苦的外交選擇。新加坡是東南亞地區最富庶的國家，也遭受侵侵旋風之覆蓋。新加坡總理李顯龍曾接待美帝總統特朗普（侵侵）與北韓領導金正恩，可見其國際地位，獲得美帝及北韓背後支持的中國認可。即使如此，李顯龍在5月31日的「香格里拉對話」之中，就提到亞洲小國在美帝強勢選邊之外交政策下，應如何自處的問題。

李顯龍的演說有好多的信息，但最重要的是，他提到新加坡在這一波新冷戰下的角色。他提到，東南亞在冷戰時期，這個地區的國家，都面對美蘇鬥爭的壓力。但他不希望新加坡，在美中兩國關係轉趨緊張之時，要被迫選邊站，他又說，他不想看到，在兩個大國的界限（boundary）開始劃定之後，每邊都有人問小國：「你是我的朋友嗎？」這樣讓小國很難做決定。李顯龍總結時提到，新加坡對一帶一路與印太策略都是不偏不倚的，而且是一貫的。他最後也呼籲，這些計劃與其他區域性的合作計劃，應是要加深這些地區與國家的關係，而不是要製造分裂，加深裂痕，以至於強迫其他國家歸邊。

新加坡是主權獨立的國家，因此李顯龍的說法，明顯是以新加坡的利益出發，告訴兩個大國，不要逼新加坡歸邊，同時也暗示，他不想讓新加坡成為任何一個大國之附庸。當然，有些人會批評，李的說法，一方面想享受一帶一路的好處，也要做到美帝印太經濟秩序下的一個伙伴，玩左右逢源，其實只能是「發夢」而已。但筆者認為，他至少看到，新加坡要生存，又要顧及未來的經濟發展，策略上要做到左右逢源，讓兩個大國都要爭逐其支持，讓兩個大國都要搶着找新加坡做生意，這個平衡點不容易做到，但只要做得到，新加坡就可以在夾縫之中繼續發展。

官員應打壓百萬人聲音換國際不信任？

在政治上，香港是中華人民共和國憲法下成立的特別行政區，沒有獨立的外交政策及國防政策，香港政府沒有選邊的煩惱，因為只有中國這一邊。但基於香港100多年來的國際性，所以能在過往大國之衝突中，用「去政治化」專心發展經濟，走經濟國際化的路線。但自從侵侵上台後，決意打擊中國，香港在政治上，不能像台灣或日本一樣完全親美，但經濟上香港卻要在大國衝突下繼續其國際貿易之經濟利益，在一帶一路之中，以及在印太經濟秩序之中搵啖飯食，香港領導就應該思考，怎樣在當中搵到一條經濟活路，盡量不要讓社會出現嚴重的政治對立，逼大部分只講搵錢、不愛公開談政治的香港人選邊。特首強力硬推送中條例，棍如雨下打壓青年，任由公權力恣意地打壓反對聲音，不單止逼得社會尖銳對立，更會惹來未來的國際政治壓力，包括撤銷特殊經濟地位以至官員制裁，這樣做就對香港經濟有利嗎？以打壓100多萬人的聲音來換取日後的國際社會的不信任，又是一個負責任的官員應該要做的事情嗎？

作者是時事評論員