什麼比新聞自由更重要？（文：楊健興） (09:00)

港府修例過程如同瘋狂駕駛

修例引發廣泛憂慮和恐懼、國際外交風波，百萬人上街，市民呼籲罷工、罷市、罷課，港府仍無動於中，決意不顧一切，如期在周三將草案提上立法會恢復二讀，下周三讀通過，中央和特首林鄭月娥要港人和國際社會接受，修例已經「冇彎轉」，亦不能煞停。港府修例過程如同瘋狂駕駛，危害乘客和途人。

草案安排於周三重上立法會二讀，大樓外保安升級，警方如臨大敵，把反對的市民、採訪的記者當是敵人；百萬人上街後，政府更害怕人民，周二當晚在金鐘一帶截停市民查問、搜查車輛，警方做法有濫權之嫌，製造恐慌，令人感到目的是要市民害怕，不敢出來表達反對聲音。修訂仍未正式通過，警方處理示威者和記者的做法，令人感到自由開放空氣愈來愈稀薄。

修例一旦通過 「防火牆」消失

對新聞工作者來說，自由是空氣，沒有自由，人民不敢說真話，記者竭力追求真相，追到的不是真相的全部，只是部分，甚至全是假話。逃犯條例修訂一旦獲得通過，分隔中港兩套截然不同的法律和司法系統之間的防火牆消失，記者、專欄作家、評論人員的文章和言論，一旦涉及政治、財經、內地制度和人權等敏感問題，內容在內地被轉載，在網上瘋傳，對中央及地方政府、企業等利益團體帶來負面影響，造成「惡劣後果」，假如內地有關部門決定追究，發放文章的記者和專欄作家首當其衝，不排除內地部門從條例內可移交罪行中堆砌到一個引渡個案，交到特首，要求交人，基本法委員會委員陳弘毅曾表示特首難以抗拒中央要求。林鄭可否公開交代，她上任近兩年，有沒有向北京說不？港人憑什麼信她的說話？

商界與新聞界沒有太多共同看法，但在修例問題上，同樣有很大憂慮，都是較早及一直反對或持保留看法的界別，原因很簡單，他們不少長期在內地做生意、跑新聞，耳聞目睹，親身接觸和經歷過內地的人和事，比林鄭只去中南海、參觀經安排地點，更明白今日國情，了解兩地制度、法規和文化的嚴重差異；他們在內地打交道如履薄冰，盡量小心，兩地法律和司法制度一日仍有一道防火牆，仍感到一分安全感，草案通過，多了一分不安全感；社會瀰漫着恐懼和不安，言論自由收縮，新聞自由難保。

關乎市民和過客能否免於恐懼

新聞自由對記者絕對重要，但逃犯條例修訂所帶來對香港的傷害，已不光只是新聞自由的問題，而是關乎居住在這片土地的市民和過客，是否能夠免於恐懼，安心放心地生活、表達意見、發表文章，不用擔心有朝一日被送到內地，被迫承認一些他們從來沒有想過會被指觸犯的罪行。

港人熱愛自由開放的環境和氣氛，有自由，沒有言論禁區，才能有多元活力，成為推動社會經濟發展的動力。引入「送中」機制將在人人頭上放一把刀，無人知道什麼時候刀會落在自己身上，從此活在惶恐不安中，難道這是修例的真正目的？

作者是香港記者協會主席