香港移交疑犯的四贏方案（文：黃賢） (09:00)

沒有緊迫性，是因為提出修例的兩個藉口都不復存在：台灣已斷然拒絕接受目前草案；而內地逃犯能留港，純粹是保安局失職，可輕易用移民法拒絕讓其留港。

草案備受批評，是因為主要官員不做功課、不熟書，漏洞百出。概括為四方面的認知漏洞：一、對國家統一的認知漏洞；二、對國家安全和持續發展的認知漏洞；三、對香港的國際義務的認知漏洞；四、對引渡法的認知漏洞。

這些認知漏洞體現在兩個嚴重後果：其一，輕率剔除某些罪行後，香港將成為犯罪天堂，不利國家安全；其二，方案粗疏，被各方面詬病，徒增社會猜疑。

修例令香港淪為經濟犯罪天堂

政府聲稱的所謂漏洞，其實是回歸前北京的精心安排，排除內地、台、澳，目的是保持四地憲制安排的靈活性。僅僅翻看立法會資料，猶如井蛙觀天，起碼要看到中英聯絡小組工作文件。本人當年有機會參與內地和台灣間的移送工作，充分體會問題的敏感性。設計思路是各地若要移送疑犯，可通過民間機制酌情進行，雖麻煩低效，但各方都保留主動權。

政府不明初衷，匆匆提出修例，捅破防火牆，社會各界特別是工商界嘩然，政府難免被迫一而再「跪低」，剔除九大類經濟罪行。

其結果和提出修例的目的截然相反，因無疑是提前替內地宣布大赦，豁免一大批違反這9類罪行的貪污從犯，讓其冠冕堂皇地在港繼續幹其勾當，比特赦還風光體面。香港自此淪為經濟犯罪天堂。國家目前最大的安全隱患，毫無疑問是貪污腐化。不要忘記，香港歷史才3個甲子，卻已目睹兩個內地朝代倒於貪污腐化。

工商界也不應掉以輕心。本人正在協調一宗名人案件，原來是商業糾紛，卻被對方買通內地司法系統，被誣告詐騙。按修例草案，提請遣返的程序門檻降低了，而受害者在審理過程中，依法是不能充分反駁「詐騙」誣告。

更有甚者，新的修訂條例，造成新的風險。內地執法水平參差不齊、吏治不彰，還必然出現如恐嚇、勒索等副作用。這也是本人處理內地與台灣移交疑犯最深刻的體驗。

這些方面保障要清楚列明，約束對方，不容苟且。

問題分3個層面，但都反映一個通病：跟不上時代發展，法律底蘊不足。

修例草案 粗疏落後

先是立法技巧，未以清晰易懂為目標，出現以下繞口令式條款，把複雜的法律問題變得更複雜：「（b）第2（3）條適用，猶如當中提述『第（2）款』之處， 是提述『第3A（5）條』一樣。」（《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》）

其次是修例的連帶作用，草案未能照顧各持份者的合理期望。香港難得和20個司法管轄區簽署移交協定，都是建基於相互了解，在這方面趨於同質。草案突然降低程序門檻，摻入170多個各式各樣的管轄區。已和香港達成協定的地區，為保護其人民不被隨意移交，難免強烈反應。

以英超或做生意做比喻最簡單：打英超聯賽，卻貿然加入一批乙丙丁組隊伍；或合伙人團隊，一直審慎理財，但一員突然成敗家，不抗議才怪。

最嚴重的是，未能充分利用近年廣泛使用的引渡法機制。這些機制是為了應對不斷出現的新狀况，普通法、大陸法地區都在用，有參考意義。

相反，草案提出時，未做功課的官員們輕蔑否定坊間建議，居然錯誤地標籤某些機制為違反普通法。殊不知這些機制不僅源於最古老的普通法，在普通法國家使用，更是香港在逃犯協定中承諾的國際義務。還害到港澳辦主任學舌。

邁向一個四贏方案

一個四贏方案，必須考慮到香港憲制地位特殊、法治水平較高、經濟高度外向、人員進出頻繁。至於逃犯條例應否修改、如何修改，要通盤考慮。總言之，修改條例必須細膩地考慮到：（1）不同移交申請方；（2）不同類別被移交人士；（3）不同移交機制；（4）不同罪行；（5）不同適用時間；（6）保證港人、來港外國人不輕易被引渡的機制；（7）協定地區的憂慮、利益，要在條例條文明確區分待遇，甚至要考慮修改已簽訂的協議；（8）對等問題，特別是對國民／居民的對等待遇；（9）防止法律、體制以及吏治的漏洞和後遺症。

整合以上要素前，先重點談兩個不同移交機制。

目前香港已簽了的協定，包括多種移交機制，包括無身分限定、不移交內地居民等，也不一定對等。其中兩個原則，使用的地區會愈來愈廣泛，值得參考，即：「居民不移交原則」（non-national）和「不移交則審判原則」（aut dedere aut judicare）。

「居民不移交原則」是世界主流，主要在大陸法地區使用，包括內地，也有個別普通法地區曾使用，更常出現在普通法地區的協定，如香港和菲律賓、印尼等的協定。香港應以此為預設移交機制（甚至涵蓋第三方居民）。

「不移交則審判原則」歷史悠久，最老的普通法記載是800多年前，運作簡單：若某疑犯符合移交的所有條件，被申請方依然有權不移交，但必須在當地提出審訊。香港和多個地區有類似條款，如英國、美國、菲律賓、加拿大、澳洲、德國等。香港尚未為這機制制訂本地審訊程序，才是真的漏洞。

澳洲有完整的有關本地立法。香港若以此為藍本，不會涉及內地法律在香港實施的問題，也不是域外執法，更無不能追溯的問題，何况還是香港的國際義務。

難免要涉及「港人港審」建議。此不幸的提法（改錯名）的法理，可藉助「不移交則審判原則」，但應用面較狹隘，難免被外行抨擊。

整合以上考慮，方案大體上可按如下思路——

（1）移交疑犯按申請方，分為與香港有協定和其他地區兩部分。

（2）移交機制按不同部分進行，前者完全按現有機制進行，後者如下：

●設定機制是「居民不移交原則」，也包含第三方居民（即僅可移交申請方的居民）；

●若香港居民或第三方疑犯滿足移交標準，特首在提請立法會批准後，一次過實施「不移交則審判原則」，移交該疑犯或本地審訊；

●為避免第三方違反移交條件，特首和立法會都可啓動「逆止機制」，終止日後酌情實施「不移交則審判原則」。

（3）至於豁免某些罪行，原則上應盡可能少。配合適當不追溯期，效果更大，也不會出現包庇疑犯的副作用。

估計此安排能令港人放心、國際社會釋懷、台灣接受、內地疑犯被送返。四贏是矣！

（編者按：文章標題為編輯所擬）

作者是法律博士