修逃犯例—— 你要知的「習近平對港全景圖」（上）（文：呂秉權） (09:00)

翌日，行政長官林鄭月娥氣息看上去不太精神，少了點傲氣，但骨子裏底線依然強硬，以我為主，繼續將港人「送中」。很多人問筆者結果會如何，我在公開場合多次說過：除非有重大突發情况，否則「送中條例」九成機會通過，因為事件不是法律問題，而是政治問題。

內地的中港智囊說，習近平2012年底登位總書記而卸任中央港澳工作協調小組組長後，香港的重大事情仍由他親自拍板。因此，了解習近平的思路及「對港政策全景圖」，對明白「送中」的政治問題，至關重要。

首先，我們一起來了解習近平對民意和法律的態度。

2013年2月，剛上任不久，習近平在在「十八屆中央政治局第四次集體學習」強調：「要引導全體人民遵守法律，有問題依靠法律來解決，決不能讓那種大鬧大解決、小鬧小解決、不鬧不解決現象蔓延開來，否則還有什麼法治可言呢？」

這裏說明了兩個情况：第一，人民要守法，用法律來解決問題；第二，民眾鬧與不鬧、小鬧與大鬧，基本上起不了任何作用。當局「政治過硬」、主權在我，民意可以出出氣，但可以不理，否則這種鬧民意的情况只會遍地開花。

京港政府不動如山背後的指導思想

港大政治及公共行政學系副教授、全國港澳研究會理事閻小駿認為習近平的這種精神，反映了這一代中國領導層跟之前的領導人在處理政治和社會矛盾時，態度已有不同。筆者認為這背後是硬原則，不妥協。更重要的是，這個指導原則亦適用於香港，閻小駿相信北京在處理2014年香港「雨傘運動」時已將這原則充分貫徹。

綜觀今次百萬人遊行，北京和特區政府不動如山，背後就是「決不能讓那種大鬧大解決、小鬧小解決、不鬧不解決現象蔓延開來」的指導思想。

筆者細看了1997年以來各件中港大事，中央曾妥協或讓步的，只有2003年撤回《基本法》第23條立法、2005年董建華下台、2012年反國民教育事件、2016年底梁振英不連任。以上事件，頭3件都發生在胡錦濤、溫家寶任內，只有3年前的梁振英不連任，發生在習近平主政期間。梁當時不競逐連任，北京消息人士說，是他們前期數票時發現，要拿到601票都非常困難，很多建制派和商界顧左右而言他。由林鄭月娥接替梁振英，只是換人而沒有換路線，換策略而沒有換原則。

由是觀之，習近平對港近乎零妥協的原則，貫穿了整個對港管治，強硬的出手比前朝硬的更硬，事例包括首部「一國兩制」白皮書（2014年），人大8．31方案，瓦解佔領運動，打擊港獨、本土，銅鑼灣書店案，人大釋法DQ（取消資格）議員，參選確認書，全面管治權，憲法適用香港，林鄭月娥上場，「送中」立法等，招招有針對性，要槍有槍，要炮有炮，要法律有法律。

除了事件，我們還從中共文獻觀察習近平對港政策的全景圖。在此，筆者將引用2007年習近平主管港澳事務以來的中共黨政重要文憲，為讀者理順視覺。

（編者按：明天續下篇）

作者是浸會大學新聞系高級講師