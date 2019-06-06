看反逃犯條例修訂的社會動員（文：李立峯） (09:00)

運動成果有其社會和政治條件

香港已經有好幾年沒有「廣泛而具代表性」的大型社會運動了。坦白說，就算是雨傘運動，若從當年的民調數字看，反對和接納人大8‧31框架的市民比例約為41%對28%，其餘為中立或無意見，「反對」明顯地佔多數，但比例並不算極端。所以，對上一次有大規模集體行動和近乎一面倒的大多數民意同時出現，可能要數到2012年的反國教運動──當年港大民調中反對和支持立即推行國民教育課程的比例是57%對16%。再對上一次，可能就是2003年反23條立法了──當年港大民調中反對和支持23條立法的比例是55%對16%。

這兩次事件中，香港市民都成功地迫使政府讓步。當然，筆者並不天真地以為只要星期日遊行人數夠多，反逃犯條例修訂就一定會成功。2003年和2012年的兩場運動的成果有其社會和政治條件。不談大環境而談具體的，2003年有自由黨的關鍵幾票，2012年則有大量中學表明，就算政府不撤回國民教育，它們也不會立即在校內推行，大量中學的「不合作」大大增加了強推國民教育的成本和帶來的不確定性。換句話說，集體行動從來難以「直接」帶來政府決策上的轉變，它要能夠觸發一些制度內外主要行動者的策略轉變和互動，才較有可能迫使政府讓步。

工具理性和價值理性

作為一般市民，要事後理解和分析這些社會政治動態不容易，要在事前預測更不容易。大家很難對一次行動的「成功機會」作具體估算。邏輯上，我們可以把參與集體行動的市民很粗略地分為兩類，第一類是帶着工具理性的想法去參與遊行集會的，即是說他們的參與建基於遊行集會能取得成效的可能性，但他們對成效可能性的判斷，大概只是一種籠統的個人或集體「效能感」。第二類是主要以價值理性為基礎去參與遊行集會的，參與遊行集會是要表達自己的聲音，就算政府看來會一意孤行，縱使改變不了結果，也要知其不可為而為之。

曾幾何時，帶着工具理性的想法去參與大型遊行集會的香港人應該不多。回到2003年的七一大遊行，當年我們所做的遊行現場調查，問到被訪者是否同意「今天的遊行會使政府變得較為尊重民意」，結果29.8%的被訪者說「非常贊成」，18.2%的被訪者說「幾贊成」，兩個百分比加起來，其實還不夠一半。亦即是說，當年的七一大遊行中，很多參與者對結果其實沒有期望。

七一遊行的「意外成功」，使不少香港人意識到集體行動的力量，增強了香港人的集體效能感，從而令更多香港市民願意參與集體行動。但另一方面，它也可能增強了香港市民在參與集體行動時的工具理性傾向，關於遊行集會的公共論述（包括網上討論），也開始愈來愈多以「行動能否取得成效」作評判標準。就算是佔領運動，無論後來的發展和運動的最終形態如何複雜多變，2013年1月戴耀廷在《信報》的文章，也確是以行動成效作為論述出發點而倡議佔領的。

社運低潮或只是休養生息

強調成效本來無可厚非，成功機會愈大人們參與意欲愈高，亦是人之常情。但現實中，集體行動要取得即時和明顯的效果，的確是很難的。當社會討論過分強調成效，而很多集體行動又難免在一時之間成效不彰時，一些行動者便倡議更具破壞力的行動模式，希望增加行動取得成效的可能性，而當這些行動模式又受到強力打壓時，無力感便開始瀰漫，出現了過去幾年的「社運低潮」。

所以，這次反逃犯條例修訂所出現的民氣，令一些朋友感到有點驚訝。這狀况的出現，我們可以有幾個並不矛盾的解讀。第一，社會運動研究向來有關於運動休止（movement abeyance）的探討。社會運動總有高低潮，低潮時出現的休止狀態，有可能只是一個休養生息的階段，其間，可能仍有很多社運組織作出各種努力，做着不起眼的工作，時機一到，沉寂了一陣子的和剛進入青年時期仍在等待政治洗禮的，又可能會齊齊出現。

修例涉人身安全 對港人沒好處

第二，以議題性質而言，這次逃犯條例修訂牽連甚廣，雖說尋常百姓真的被引渡的機會不高，但始終是涉及基本人身安全的問題。另外，相比過去幾年的一些政策爭議，逃犯條例修訂對香港人沒有半點實際好處，一地兩檢可以談方便過境，明日大嶼可以談土地供應，逃犯條例就只有一單謀殺案作為一戳即破的幌子。而在議題一直發酵的過程中，從湯家驊指修例後就不會再有林榮基事件，到左報報道港人在港危害國家安全也可被引渡，根本就是「愈講愈唔對路」。

不過分看重成效 回歸「應做就去做」

第三，很多香港市民又願意走出來，大概不是因為無力感突然消失，而是人們對成效問題有了較為成熟的取態。筆者個人觀察，這次反逃犯條例修訂的動員過程中，不是完全沒有人去嘗試分析成功的可能性，但大家既沒有盲目吹噓遊行人數多就一定成功，也少見犬儒地完全抹煞任何成功可能性的聲音。更重要的，是相關的觀點和討論並沒有佔主導位置。也許，世事都物極必反。當無力感到達某個程度，人們又開始不過分看重成效問題，回歸「應做就去做」的原則。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授