一個澳洲華人的八九民運回憶（文：任建峰） (09:00)

我第一次聽到與八九民運有關的消息，是在胡耀邦死去後的一兩日。當時澳洲新聞有報道胡的逝世，及有大群市民、學生在北京哀悼他。當時，遑論是只有12歲的我，甚至是我媽媽，在那一刻都沒有想過這會變成一場大規模民運。

隨着日子一路過，澳洲當地新聞及華語報紙亦開始愈來愈多關於北京示威的報道。我大約記得報道有提過政府把運動定性為「turmoil」（應該是「動亂」吧），有提過學生絕食，有提過蘇聯領導人訪華，有提過「martial law」（應該是「戒嚴」吧）。而在鎮壓前的幾天，我輾轉記得新聞報道有提到什麼有名的作家與歌手絕食——我是在多年後才知道當時報道是指劉曉波與侯德健。

至於6月3日晚上軍隊開始屠城時，基於墨爾本時間快香港兩小時，所以那時我已睡了，沒有立即見到有關新聞。到了6月4日早上吃早餐時，在家中看到晨早新聞就北京屠城的報道，媽媽與我都是先呆後哭，對事態發展難以置信。當年那個星期日，整天在家中哀悼。

就此，大家可能會問：一個12歲少年真的明白發生了什麼事嗎？老實說，當時的派系鬥爭、鄧小平與李鵬究竟「邊個打邊個」，我當時真的不懂。不過，就算一個12歲少年都能明白，一個政府用軍隊荷槍實彈屠殺人民，是喪盡天良、滅絕人性的。

對於港人當時對八九民運、屠城的反應，我當時真的是知得很少。唯一例外，就是在六四後約一個星期，那時我們去租香港電視劇錄影帶的商店，竟然有《民主歌聲獻中華》出租。媽媽當然是租下了，我們一路看一路哭，各明星的那份激昂，在屠城後才看到，把整個節目多添了悲劇感。

在澳洲，當時聯邦政府對六四屠城的反應甚大。時任總理霍克（Bob Hawke）舉辦了大型哀悼會，他演說時複述外交部電報就屠城細節的仔細描述。無論是他、台下的人群或在家中收看的我，都哭得鼻涕都流到失控。霍克更宣布，澳洲政府會為當時在澳洲的所有中國留學生提供政治庇護。這是我第一次以成為了澳洲公民為榮的事。

事後的30年間，我透過看書與看電視紀錄片，嘗試多些了解當年的事（我特別推介1995年美國紀錄片The Gate of Heavenly Peace）。這一切令我對當年的屠城更憤怒，對中國人何日能享有民主、自由更有渴望。回到香港生活後，六四燭光晚會是我唯一一個每年都會出席的政治集會。

回憶 要靠每人自行決定要否維持

至於那些當年獲霍克政府收留的中國留學生，不少都在3個星期前霍克與世長辭時（2019年5月16日），在社交媒體發聲感謝他，亦再一次公開確認民主、自由普世價值。可惜，亦有很多當年透過「八九六四」得到政治庇護的澳洲華人，已把這回憶抹得一乾二淨。有些人為了商機、地位，甘願成為專制機器干預澳洲民主內政、箝制當地華人言論自由的工具。有些人就忘記了專制機器屠城的惡性，不先用大腦過濾一下，就盡信統戰機器，及已幾乎是完全被親專制勢力買下的華文媒體，成為了專制者的啦啦隊。

回憶，是要靠每個人自行決定要否維持、廣傳的。對於六四屠城，要「不想記起」是十分容易的。但事隔30年，還有幾多人願意擔起「未敢忘記」的道德責任？至少，還有一個當時已移居澳洲的12歲少年，到今日都仍願意與無數華人共同承擔。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師