六四三十——用真相頂住謊言（文：呂秉權） (09:00)

曾因六四陷獄的內地記者、中共元帥葉劍英養女戴晴，最近在香港出版了《鄧小平在1989》一書縱覽六四。戴晴旁徵博引大量中外史料、中央文件、回憶錄、日記等，以大背景及每日時序方式，將八九民運及六四鎮壓的細節，嚴謹地再次呈現於讀者面前。

戴晴引述1989年在中央辦公廳擔任研究員的吳稼祥稱，六四前，政府為了製造「暴徒搶奪武器」的假象，不惜派人開了一部放了槍枝（沒上彈）的麵包車進城，故意讓學生攔截。學生後來真的攔車，並開車遊街示眾，目的是要展示給市民看官方的殘忍和鎮壓準備。戒嚴指揮部等待學生上當後，立即派出原先部署好的人將武器搶回來，並將此事當成「反革命暴亂」的「事實」依據，為鎮壓提供基礎。

六四開槍鎮壓的一幕，戴晴引述當時一名現役軍官如何對農村開來的士兵洗腦，他說：「你是人民子弟兵，前邊面對着的是暴徒」，是對敵作戰。軍官指當時話說得很重，指行動是「維護共產黨的體制、（不讓）境外敵對勢力推翻共產黨、改變中國的顏色」，戰士們要像上前線打仗一樣。為使命，表忠心，結果軍隊全面開打。

人民子弟兵要打仗和全面開打的對象，不是外敵，是人民——是手無寸鐵的學生和市民。

內文續說，六四清場前，有兩個集團軍在同一時間，由天安門廣場以西7、8公里處的公主墳，鬥快開進天安門，「搶着打，誰準時到，誰立功，以殺人為比武」。

接着，戴晴寫到另一戒嚴部隊士兵的親歷，他們是朝天、朝地（子彈彈地射向人群），再橫掃開槍打入天安門的，引文如下：

「車上兵也跟着下來，先往地下打，從地下反彈的子彈，打到了圍觀的人群。這時有人喊：別怕，解放軍用的是橡皮子彈（實際上是實彈）。於是，市民繼續圍着，阻擋前行。」

「實在沒辦法了，只好橫掃。但也不是連續不斷地掃。因為前邊有人中槍，見血了，後邊的人就散開了。到這時候，我們根本就沒再上車，而是朝前跑（往天安門）。只要槍擊一停，人群就又湧上來——北京老百姓就不怕死！後邊的人不知道，還以為是橡皮子彈，我們只好重複地開槍：朝天、朝地、橫掃。」

老百姓和學生前仆後繼，血肉長城，人敗如山倒，目的是要阻止或拖延軍隊進城、到天安門廣場清場。市民希望以自己的身軀，保護最中心地帶的學生。

這名士兵還披露：清場後，他們到天安門西北的中山公園駐扎，有些戰士鬥了一夜精神錯亂，拿起槍向同袍掃射起來，「有些戰士就在這時候被自己人打死」。

有關六四真相，今年還有眾多好書，包括許偉恒老師的《六四十問》，60名新聞工作者合著的《我是記者——64印記》（利益申報：筆者是60分之一），結集中共鎮壓後、中共十三屆四中全會機密文件的《最後的秘密》，前輩陳潤芝的《六四三〇》，前輩劉銳紹的《炸醒我的「六四」——背後和感悟》等。在維園晚會賣書現場所見，幾本出售的六四書都相當好賣，有些已經斷市，市民多次詢問：「仲有無呀？」、「咁快無哂嗱？」

這現場的民意，可說是反映市民對真相的渴求。

留住真相 說給下一代聽

鎮壓、打死人民為經濟繁榮？學生屠殺解放軍？南京大屠殺才是屠殺？六四坦克、亂槍掃射不是屠殺？死亡數字無統計？

面對這些歪理，香港市民不妨一起補補腦，以真相頂住謊言，用記憶對抗遺忘。

中共罪行、六四真相、歷史記憶，香港可能是世界上保存得最好的地方。這些真相，我們一起牢牢記在腦裏、留在心中，說給下一代聽。

特別是，趁這些證據還未被清洗之時，趁回憶仍未有罪之時。

作者是浸會大學新聞系高級講師