修逃犯例商界喊走 樓價仍破頂（文：阮穎嫻） (09:00)

與此同時，本地樓市熾熱，樓價接連破頂，新盤入票超額數倍已是等閒事，市民對香港樓市的未來仍然樂觀。香港人對政局和樓市未來預期迥異，實在耐人尋味。

提出修逃犯例 樓價繼續升升升

最近一例是關於《逃犯條例》。坊間有評論認為，修訂逃犯條例會破壞營商環境，觸發中外商人撤資，其中自然包括把手上房地產變賣，造成樓價下跌。更甚者，有人擔心修例會對外國在港公民構成危險，導致美國政府重新釐定對港政策，撤銷《香港政策法》，使獨立關稅區地位不保。此舉將對香港經濟造成致命的打擊，香港樓價將會大跌。

關於修訂逃犯條例對樓價的影響，筆者沒有水晶球。但有一點可以肯定，就是市民對樓市的熱情絲毫沒有冷卻。自2月政府提出修訂逃犯條例以來，顯示樓價走勢的「中原城市領先指數」（CCL）一直上升，毫無間斷，並在最近一周（5月20至26日）突破去年夏天的高位，實現破頂。

2月中旬，政府提出修訂逃犯條例，並展開只有20日的公眾諮詢。當時民間反應未算熾熱，但商界很有顧忌。政府在3月26日作第一次修訂。醞釀至4月28日，民間反應升溫，民間人權陣線發起遊行反修例，13萬人上街。5月17日，中聯辦召見政商界人士，統一戰線，堅持不會撤回修例。及後政商界要員紛紛「歸隊」，公開表態支持政府修例。同時，歐美多國外交使節發聲明表達擔憂。5月24日，歐盟駐港澳辦事處發出外交照會（diplomatic demarche），美國國會及行政當局中國委員會（CECC）披露信件，要求香港當局撤回這項立法修訂。5月30日，政府提出第二次修訂，包括把刑期門檻提高至7年。

樓價反映有錢人身體很誠實

根據金融經濟學原理，資產的價格大約等於折現後的預期未來價格。例如有一隻股票，假設下月價格有兩種情况：如有利好消息（概率是75%），股價是80元；如出現壞消息（概率是25%），股價是60元。假設股票不派股息，也不算折現，股票今天的合理股價應為75元（80×0.75＋60×0.25）。

住宅是一種資產，它的價格可以用相同方法推算。如果市民擔心修例影響樓價，那麼逃犯條例修訂對於樓價是個壞消息。這個可能實現的壞消息，會使樓價下跌。而且，隨着政府和中聯辦反覆宣稱不會撤回修例、城中名人表態支持，這也會令市場認為修訂通過的概率愈來愈大，理應增加樓價下行壓力。

商界從不同渠道揚言撤資，走人賣舖，移民潮再起之聲不絕；又有人大叫好換美金快走快走。然而樓價至今仍沒有掉頭向下，香港銀行同業拆息（HIBOR）仍低於倫敦同業拆息（LIBOR）。升斗市民哪有幾層樓揸手，還要住，還要搵食；但有錢人及業主卻身體很誠實，話走卻未走。

另一佐證是大單位售價。社會普遍認為是次修訂主要打擊對象，是大陸逃港的貪官和香港商界、有錢佬等，而且保安局證實修訂後能在中方要求下，港方未經審訊就能凍結及沒收犯人在港資產，所以有評論指修例後他們的身家性命財產岌岌可危。那麼他們有可能在修例前把在港資產變賣，轉移離開香港，所以香港的豪宅價格理應首當其衝。

可是有地產代理指過去數月豪宅交投活躍，而且價量齊升。根據差餉物業估價署最新公布的4月份數據，香港D和E類的大面積單位售價指數在過去數月持續上升，並沒有出現恐慌性的拋售。

尋求樓市不跌反升的解釋

名人睇市各不同，例如報道指行政會議成員林健鋒先生減持3個住宅連7個車位，似有「春江鴨」味道。但同時地產投資大戶著名「大淡友」湯文亮先生，則在5月頭披露自己以首次置業身分買入港島豪宅；自認「包拗頸」的他，在5月31日還在專欄打賭CCL不會破頂（註），結果錯了。

市場預期修例對樓價影響輕微，此預期合理與否，大家自行思考。那麼樓價是否只升不跌呢？不少評論員已預測8、9月樓價會回調。

面對逃犯條例修訂，樓市只升不跌，這裏有幾個解釋。第一，有可能是社會大眾未必了解逃犯條例修訂和資產價格的關係。但這說法不合理，因為修例已經備受關注，並引起廣泛討論。

第二種可能是市場調節需時。住宅售價是買賣雙方討價還價的結果，當有社會大事改變了買賣雙方的預期，買家賣家需要時間重新討價還價，以達到市場均衡的價格水平。但這種說法也不合理，因為近月住宅買賣數目很多，由去年末每月二三千宗成交，增加至今年三四月每月六七千宗，這顯示買賣雙方議價暢順、交投活躍。

第三種可能是資產市場的預期有多重均衡（multiple equilibria）。正如前面所說，今天的資產價格受明天資產價格的預期影響，而明天的價格又受後天的預期影響，餘此類推。如果市場普遍對未來樂觀，樓價會上揚；反之，當市場預期突然轉向，由樂觀變成悲觀，樓價可能出現大幅波動（凱恩斯在他1936年的巨著The General Theory of Employment, Interest and Money已經洞悉投資者容易出現這種非理性行為；2008年金融海嘯突然發生，但當時外在因素沒有大波動，所以這種說法又重新流行）。至於逃犯條例修訂的發展會不會造成逆轉，仍是未知之數。

最後一個解釋，是市場根本認為即使逃犯條例修訂通過，對於樓價影響輕微，本文「通過修訂逃犯條例傷害香港經濟，導致樓價下跌」的假設是錯的。另類說法是「修例令法治更完善，所以在香港投資更有保障，修訂逃犯條例是為堵塞漏洞，所以樓價上升」。持這類觀點的大有人在，如這是主流投資者意見，樓價上升就合理了。

註：湯文亮〈今日CCL會否破頂？〉，2019年5月31日《明報》（bit.ly/311nREp）

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「樓價指數在逃犯條例陰霾下破頂 商界話走人但身體很誠實」）

作者是香港大學經濟及工商管理學院助理講師