遺忘六四？ 北京一秒也沒有忘記（文：梁美儀） (09:00)

當年親身經歷過的，不論是抱着「向前看」的心態，還是堅持平反的，六四是一道無法除掉的烙印。只是不去想、不去追憶，它好像不再存在於記憶。

對於較年輕的「後六四族」，六四事件就如現今的中年人看第二次世界大戰，屬長輩親歷過的重大歷史事件，沒有切身的哀與痛，沒有為此流過淚、揮過汗。加上他們對內地制度、價值觀的疏離，有人選擇冷漠，抱「與我何干」的態度。

不論是哪一輩人，當你選擇遺忘，等於在一場公義之戰中認輸。這正是當權者最希望看到的。

選擇遺忘 等於認輸

近日在一個有關六四的研討會上，中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤之子鮑樸，說過這樣的一句：「共產黨一秒鐘都沒有忘記六四。」

這句話非常準確。這30年來，六四是內地的政治禁區。在民間，公開談六四是一件敏感事，隨時會惹來麻煩。在內地，無法在網上找到非官方容許的六四事件資料。直至現在，當年流亡海外的民運人士，歸家無望，近年連踏足香港這片中國土地也不能了。

縱使在內地、海外，這麼多年來不斷有聲音呼籲北京重新評價六四事件，甚至促請領導人拿起政治勇氣，就當年派軍隊開槍射殺手無寸鐵的人民認錯，解開這個30年來人民與黨之間糾纏難解的心結。不過，觀乎近年中央全面收緊內地的言論自由空間，這結鬆綁無期。

正因對方一秒也沒有忘記六四，親身經歷過事件的，不論是在現場還是從新聞報道中，看過一直表現克制和平的北京學生與民眾，被軍隊以槍射殺、以坦克車輾過的人，你們沒有資格說去忘掉事件。

那些對內地不斷衝擊「一國兩制」有意見的年輕一輩，就更加不應無視六四，因為這正中當權者下懷，將一段不光彩的記憶，淹沒在歷史長河裏。

作者是資深傳媒工作者