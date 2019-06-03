保安局修逃犯例新建議遠未合格（文：李安然） (09:00)

政府是否搭棚做戲讓建制派「成功爭取」，並不重要，明眼人會懂。但《逃犯條例》的修訂，首先破壞的就是把立法會的把關角色剝奪。日後把香港人「送中」，立法會再無監察能力。建制派身為議員，聯署隻字不提恢復立法會的角色，有如被閹，卻要求行兇者下刀時不要把傷口弄得太闊太深。那麼政府按建制派建議而提出的措施，保障有多「大」，可想而知。

要評論政府最新措施是否有實際效用，甚至會否讓市民倒蝕，不妨先了解基本盤，重溫一下逃犯條例修訂下各項把關能力：

靠法庭——只要檢控方提交的證據達至「表面證據成立」，必須批出移交；

靠自己——無權向香港法庭提出證據，證明自己被冤枉；至於是否政治原因包裝的罪行，要由閣下自己證明；

靠特首——如果你信，下文可以省略。

保安局提出的6項建議，可以在其新聞公報看到完整版本。為免被指誤解，把其連結附上（見註1）。

提高移交門檻 談何公義？

建議1：涉及的罪行必須可判監7年或以上。

評論：香港與德國的引渡協議，罪行門檻只需1年或以上監禁，罪行類別有46種（註2）。如果你信任一個司法管轄區，根本不應該硬將門檻提升。把門檻提升至7年，卻放過刑事恐嚇、與未成年少女發生性行為等罪行，談何公義？

不過，請一定要轉告你的商界朋友知，7年或以上監禁的門檻，不會放過賄賂罪行，因為該些罪行，在香港的最高刑罰剛巧就是7年，依然可「送中」。至於盜竊、偽造帳目等屬商業性質而又可作移交的罪行，在香港可處監禁10年，不受影響。

建議2：在協定中加入包括無罪假定、公開審訊、有律師代表、盤問證人權利、不能強迫認罪、上訴權等符合一般人權保障的要求。

評論：務必注意，這不是寫進法例的保障，而是讓政府日後——是日後——在移交時，加入與外地作個案移交的安排中。至於內地是否願意按港府要求，把該些條款加入安排中，大家可以大膽猜測。

其實，聯合國的引渡範本列明如對公平審訊無充分保障，必須拒絕移交。英國《2003年引渡法例》（Extradition Act 2003），明文賦權法庭，可評估第二個地方對公平審訊有無充分保障而拒絕移交。政府根本無任何技術困難，把保障寫入法例中。政府拒絕把其寫進法例，其實反映政府毫無誠意落實該些保障。

順帶一提，公平審訊並非空泛口號，《香港人權法案》第10、11條列明各項元素。

另外，請一定要轉告你的商界朋友知，香港總商會在5月27日的聲明（註3），明確要求政府把保障寫入法例中。現時政府提出的措施，等於空談。

建議3：請求方需要保證，有關罪行是在有效「追訴期」內，或不屬於因任何原因而可以免於起訴和懲罰的，例如特赦。

評論：這近乎是廢話。如果外地的檢控已經超出有效追訴期，難道還會向香港要求交人嗎？不過，如果有人可以因此放心，大概是因為一直對該地方毫無信心，知道該地方的追訴期可以隨意「搬龍門」，才會對這項建議放心。問題是，你肯定「有效」追訴期不能夠無限延伸？有興趣的讀者，不妨研究一下《中華人民共和國刑法》第88條（註4）。

建議4：只處理由當地中央政府提出的移交請求。

評論：北京會接受香港的裁判法院在處理引渡申請時，拒絕移交嗎？難道它不怕全球報道香港法院的決定？那麼可以預見的是，一旦香港法庭要處理「送中」，北京會否動用「公文」，甚至「人大常委決定」，干預香港法庭的運作？那還談何法治？

相反，如果香港法庭會把人「送中」，這不就正正是摧毁「一國兩制」的防火牆嗎？

建議5：被移交的香港人，在定罪後應可申請回港服刑。

評論：根據李家超局長所講，現行《移交被判刑人士條例》不適用於內地，政府會在逃犯條例修訂通過後，與內地跟進這項工作。一樣，都是空談。

建議6：為了更加照顧被移交人士的利益，政府會商討移交後的探望問題。

評論：這其實與第五項建議相關，如果不能把港人從內地送回香港服刑，等於無用。而且，政府無說明，如果是在內地審訊前，港人已經面對不公待遇，政府打算怎樣做？難道可以把人要回香港？

結論

6月9日，一起遊行吧！曾經有過23條的勝利，何必懷疑香港人會失敗？如果你認為無可能改變，起碼都要讓自己無悔曾經奮力扭轉吧？到時見！

註1：bit.ly/2XnOEZg

註2：香港法例第503X章 《逃犯（德國）令》 附表《中華人民共和國香港特別行政區政府與德意志聯邦共和國政府關於移交逃犯的協定》

註3：bit.ly/2QDmjeM

註4：《中華人民共和國刑法》第88條：「在人民檢察院、公安機關、國家安全機關立案偵查或者在人民法院受理案件以後，逃避偵查或者審判的，不受追訴期限的限制。被害人在追訴期限內提出控告，人民法院、人民檢察院、公安機關應當立案而不予立案的，不受追訴期限的限制。」

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「速評逃犯條例政府最新建議：合格線60分，草案由20分升至22分」）

作者是法政匯思召集人、大律師