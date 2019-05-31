修逃犯例的勝負（文：曾志豪） (09:00)

一切煩惱根源——「中港關係」。

修訂《逃犯條例》雙方陣營已經去到白熱化階段，論點也撥開雲霧，歸納成最尖銳的兩點。

反對修訂的，直攻根源：「不相信大陸的司法。」維權律師、異見人士的下場，是最好證人。

支持修例的一方也愈講愈露骨，「台灣殺人犯案件」已經是明日黃花，特區政府和中央官員撐修例時，已經把這宗案件的重要性放在一旁，政治任務已經完成，死者何辜，慘成政治血饅頭！

支持修例一方的理由，已經變成「如果撤回，等於承認中國司法制度有問題」、「如果撤回或讓步，等於把香港變回以前租界年代有治外法權」、「如果撤回，等於承認當日不把中國列入逃犯條例範圍不是漏洞而是防火牆」。

甚至，當歐盟表示關注修例，問題便上升到「外交層面」、「地緣政治問題」（這是立法會建制派以及政府官員的最新口徑）。也就是說，修例已經變成「國體」問題。

正反雙方雖然在政治的實際操控力度上強弱懸殊，但有時勝負輸贏，不單單是看一次戰爭，而是要考慮長遠影響。

贏了戰爭輸了民心 值得嗎？

修訂《逃犯條例》來到今天，在國際層面，已經引起西方陣營對香港的猜忌，對香港的獨特位置也有所質疑。打個比喻——如果西方把香港看成是華為，即是西方深信香港也是被北京牢牢操控的一個城市，那麼對香港的國際定位便影響嚴重。德國向兩個「本土民主前線」的香港人提供政治難民的身分，說明了一切。

在香港內部，便引起對大陸新一輪的仇視憎惡，包括中聯辦走到台前「明白操控」愛國陣營要團結，特首的傀儡形象表露無遺，立法會野蠻地直上大會辯論，也令香港人失望。或許北京希望可以修例抓幾個逃犯回國受審，卻沒有計算，經此一役，又會令幾多香港人做「逃兵」，逃離香港？贏了戰爭，輸了民心，值得嗎？

作者是傳媒工作者