45萬獨居或雙老共住長者的悲哀（文：周永新） (09:00)

45萬長者獨居或與老伴同住

香港人口老化是怎麼一回事？政府政策出了什麼問題？首先，人口老化代表的，並不單是65歲及以上人口的增加（現有數字約佔總人口17%），而是一連串相關數字的改變，包括：住戶組合、就業情况、收入和開支分配、家人關係等。以上關於老伴守候妻屍的報道中，《明報》記者指出：現在需要送飯陪診等家居支援服務的長者，常要輪候一年，而背後問題癥結，是獨居或雙老的長者住戶在10年間升了超過六成，造成長者社區支援服務長期供不應求（見明報2019年4月28日〈相依40年 繆伯不捨妻伴屍1月 隱蔽雙老乏支援 人數飈至30萬〉）。

據政府統計處《2016年中期人口統計主題性報告：長者》的數字顯示，獨居長者有152,536人（佔長者總人口13.1%，下同），只與配偶同住的有293,308人（25.2%），與配偶和子女同住的有337,623人（29%），只與子女同住的有226,801人（19.5%）。

另一組相關數字：有長者成員的住戶中，36.7%住公屋，19.2%住居屋，42.8%住私人樓宇。換言之，香港有45萬長者（佔長者人口38.3%）獨居或與老伴同住，其餘才是住在一般人心目中的兩代或三代同堂家庭。住屋方面，獨居或與配偶同住的長者，大多住在公屋或居屋，與子女同住的則多屬私樓住戶。

長者獨居或雙老共住，在其他人口老化的國家中並不罕見。就是以儒家文化為主的社會，如鄰近的日本、台灣、新加坡等地，與子女同住的傳統，早在二三十年前慢慢消失。今天在這些社會裏，長者獨居已成為不可逆轉的趨勢。成年子女無論是否已婚，自立門戶是他們普遍的願望。就是在香港，樓價這麼高不可攀，調查顯示，年輕人多想有自己的獨立和生活空間。

為什麼長者獨居是問題？這要與政府沿用的「居家安老」政策一起來討論。「居家安老」政策怎樣制定出來？容後再討論。但我要首先指出的是：「居家安老」政策若然延續下去，不作徹底的修訂，相信現時長者「迫爆」公立醫院的情况只會延續，長者輪候入住資助院舍的人龍只會愈來愈長，配偶照顧體弱老伴的壓力只會有增無減，獨居長者病死家中無人發現的情况不會消失。總的一句：在安老服務嚴重短缺的情况下，政府推行的「居家安老」政策，非但無法提供解決方案，且隨着老年人口不斷增加，需要照顧的長者將被推向更大的困難和絕望。

1970年代「家居照顧」減政府開支

「居家安老」政策出現了什麼問題？「居家安老」政策可追溯到1970年代初政府訂立的「家居照顧」政策（care in the community）。當時政府成立內部工作小組，檢討老人服務的發展，並發表香港老人服務未來發展報告。工作小組認為香港社會深受傳統中華文化影響，子女供養年老父母天經地義，上了年紀的也期望子女照顧；只有無親無故的體弱老人，才會無奈入住院舍，並多視此為自己的羞辱。

因此工作小組認為，最佳照顧老人的方法，是讓他們留在社區與家人同住；至於那些孑然一身、無依無靠的，政府可以透過幾間慈善組織開辦的院舍安置他們。報告書並不諱言，院舍服務成本昂貴，政府無法承擔費用；政府能夠做的，是鼓勵及資助民間福利機構，協助在社區居住的老人，為他們提供所需照顧。報告書建議的老人服務發展政策，美其名為「家居照顧」；實情上，政府不但沒有設立長者住院設施，所謂家居照顧也只限於一些福利機構提供的服務。

1993年，政府再次成立工作小組，檢討推行了四分之一個世紀的安老服務政策。這次檢討，政府不再閉門造車，小組成員包括醫療和福利業界代表，筆者也是成員之一。工作小組其後發表的報告，大致上肯定過往鼓勵長者安居社區的服務發展方針。不過，報告指出：長者與成年子女同住的比率正急速下降，家庭發揮的照顧功能大大被削弱，過去家人負起照顧長者的想法，與現實情况有很大差距，所以「家居照顧」政策必須注入新意思。

「居家安老」政策 有名無實

這樣，為了避免長者入住院舍，又想在社區生活的長者可以得到適當照顧，未來的安老政策可以怎樣走？當時工作小組提出一個新的發展概念，就是今天安老事務委員會仍然推崇的「居家安老」（ageing in place）政策。「居家安老」的重點，仍是鼓勵長者在社區生活，但政府必須確保他們得到適當照顧；而要達到目的，大規模發展各項社區支援服務是當務之急，這樣才可避免有需要的長者過着隱蔽和求助無門的生活。

政府雖然接納報告建議，但只作口頭承諾（lip service），就好像今天對土地供應專責小組的報告一樣；但在資源分配上，政府卻從來未認真執行報告內容，並沒有按照建議為長者發展社區支援服務。結果，「居家安老」成為空談，特別是那些在社區獨居或雙老共住的長者，既得不到服務支援，只好輪候入住院舍，支援不足就是這樣成為「迫爆」安老院舍的原因。而那些獲得社區支援服務的長者，在僧多粥少的情况下，首先要符合收入和資產審查，經濟有需要的才可得到服務。這樣，社區支援服務變相成為另一類為「貧窮」長者而設的福利措施。

本月社會福利署宣布，現在長者同時輪候院舍和社區服務的做法將改變，經評估後的長者只可二擇其一。措施公布後，即引起安老服務從業員反彈，認為政府的決定只圖減少興建院舍數目。筆者從長者需要照顧的角度出發，無論是入住院舍或在社區生活，需要照顧只是程度上的分別，很多時是長者在社區生活，需要的協助較輕微；隨着年齡增長，只有入住院舍才可得到全面照顧。恐怕的是，在二擇其一的措施實行後，輪候院舍卻仍在社區生活的長者，若然不再得到社區服務的協助，再次出現獨居長者病死家中無人知的事件，政府於心可忍！

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授