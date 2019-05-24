鴕鳥，看到香港有政治難民嗎？（文：曾志豪） (09:00)

林鄭月娥和愛國人士反駁，認為美國可以說三道四，為什麼中聯辦不可以發言關心？

因為美國政府就《逃犯條例》修訂，只是發表聲明表達憂慮，卻沒有召集人代、政協來到白宮辦公室前，指示他們要如何行動。他們的權力，不可能直接伸到香港。

但中聯辦不止是發表聲明，而是直接向人代、政協「落柯打」，搞得建制派議員打倒昨日的我，醜態百出。

美國政府的角色，就像是在美食網站發表評論，希望餐廳可以改變餐單，透過輿論施壓；而中聯辦卻是直接「叫經理出嚟」，再訓示廚師如何下廚。當中分別，應該只有林鄭看不到。

更何况，美國和西方國家其實也是香港逃犯條例的「持份者」，美國不就是擔心海軍在香港過境也會被引渡回內地受審嗎？你可以說美國杞人憂天，但卻不能否認，美國和其他西方國家絕對有權就逃犯條例修訂「說三道四」。

司法最後防線也潰敗，黃台仰、李東昇因為旺角騷亂案件棄保潛逃到德國，並得到難民身分。

黃台仰說，如果德國政府認為香港有司法獨立，就不會給予他們難民身分。《紐約時報》報道說，香港「亞洲法治綠洲」（oasis of rule of law in Asia）聲譽受威脅。

愛國團體認為德國政府是「反華可以去到幾盡」，覺得香港司法被抹黑云云。不如看看過去香港法庭受過幾多政治壓力吧。

人大釋法從根本上破壞了香港司法獨立的完整性；中聯辦主任說過「行政長官具有超然於三權之上的特殊法律地位」；「一國兩制白皮書」說，香港「各級法院法官和其他司法人員等在內的治港者，肩負正確理解和貫徹執行香港基本法的重任」。

立法會議員DQ（取消資格）案在審判中段突然人大釋法，改變遊戲規則。法官只能跟從北京判刑，難以彰顯獨立形象。

你可以逼香港人做鴕鳥，但外面世界的人卻看得一清二楚。

作者是傳媒工作者