外部勢力不是失道寡助的萬能key（文：王慧麟） (09:00)

自1841年，英帝官員義律強行踏足香港開始（香港的法律，是以義律在1841年2月在香港發表的「義律公告」作為英帝合法佔領香港之開始），外部勢力在香港已有170多年的歷史。一方面，英廷藉香港作為自由商港，一力發展香港作為英帝及西方貿易在東亞地區的中轉站，另外各國亦紛紛在香港「插旗」，藉香港之地理位置，發揮對中國之政治影響力。例如美帝在1843年就在香港設立領事館，可見香港在國際大國政治之重要性。另一邊廂，由大清國、中華民國以至中華人民共和國，香港都是中國對外的經貿窗口，與外部勢力接觸溝通、商貿發展，甚至是政治談判之地方。香港在地緣政治格局的特殊性，體現在其對外的開放性。170多年來，香港素來打開門口做生意，百貨應百客，就像電影《殺神John Wick 3》內的紐約The Continental酒店一樣，外部勢力出出入入，各據一桌，但一定要遵守不得在店內殺戮的規條。不過，當有外部勢力不講理由，在店內真的要搞事，就要考驗老闆們的功力了。

特首不能採鴕鳥政策 也不能民族主義上身

既然外部勢力在香港一直有其特殊角色及地位，香港的高官就不能像一些地方省市官員，以搵外資接外賓搞經濟之心態來應對外部勢力，而是需要有高度的政治智慧，來處理外部勢力在香港的利益，以及其利益與香港（以至其背後的主權國）的利益出現矛盾及衝突之下，如何以「有理有利有節」的情况周旋。這是香港當領袖所需要的政治技巧及能力，也是一個不可迴避的政治責任。一個特首，不可能只專心搞民生而對外部勢力採取鴕鳥政策，對美英雙帝在港的作為視而不見。但是，特首也不能以民族主義上身，以百分之二百的態度完全執行上頭交帶下來的任務與意旨，執意與外部勢力對着幹，逢美英雙帝必反，不理貿易戰格局，不理香港在地緣政治下的特殊性，不理有關事務可能有利台灣民進黨在總統選舉連任的可能性，而執意蠻幹到底。試想想，如果一間酒樓的老闆天天與客人吵架，是趕客或者迎客？點做生意？

唐偉康「畫公仔畫出腸」 香港官員沒防備？

本欄早在去年已經提過，美帝有機會藉《香港政策法》的報告干預香港事務，亦一早提過，本年2月底，美帝駐港總領事唐偉康（肥唐）的一篇演說，提出「印太的香港」之說，將香港定位於美帝印太經濟新秩序的格局之中，隱然將「印太的香港」與「大灣的香港」對立起來，演辭內容，本欄之前已提過，不再重複。美帝需要有一個干預港事的突破口，以達到「借港制中」的目的。肥唐之言，說得好坦白，「畫公仔畫出腸」，香港的各級高級官員，難道對此沒有防備嗎？就像《殺神John Wick 3》內，外號「零」的日本殺手準備持刀闖入The Continental酒店搞事，難道老闆不預先有所防備嗎？特首在3月26日公布要搞《逃犯條例》之修訂（「送中」條例），難道從來不會認真思考過，外部勢力會不會藉此搞「借港制中」的突破口嗎？如果沒有思考過，現在好像真的有外部勢力（可能只是杯弓蛇影），藉「送中」條例干預香港事務了，各級官員才如夢初醒，為掩飾失職，就立即紅着臉，即時掀桌、發火、翻臉，然後就破壞行政、立法的體制及慣例，逕自提上立法會二讀麼？

一個國家要處理外部勢力的干預，有好多方法。外交部可以公開指斥外部勢力，也可以按情節之嚴重性，傳召外部勢力的領事交涉，也可以拒絕外部勢力的外交官員簽證，甚至驅逐對方外交官員以作警告。情况至為嚴重者，甚至可以將事件提上聯合國安理會討論。當然，香港事態未至於像黎巴嫩以南的以巴衝突般那麼嚴重，需要中國在聯合國安理會提交議案譴責美帝，但現在香港政府在處理外部勢力方面無計可施，反過來指摘外部勢力在干預「送中」條例的立法，不是很好笑嗎？

要分辨外部勢力擔憂 是惡意抑或合理

問題是，我們要分辨及認清，現在外部勢力提出的種種擔憂，究竟是完全為干預港事「借港制中」而作出的惡意指控，抑或是外資提出的合理擔憂，是可以透過溝通討論而解決呢？兩者利益，本來不是一致。外資看的是搵錢機會，不太理會什麼「借港制中」的大戰略。如果是前者，香港官員應痛斥美英雙帝等西方國家干預港事，無風起浪，提出嚴正抗議。假如是後者，香港官員則反而要多解釋多溝通，如果仍然無法令外資放心，政府大可撤回「送中」條例重新討論，又或者先處理台灣殺人案香港疑犯的引渡問題，然後再處理逃犯法律修訂的問題等。政府無法釋除海內外疑慮，而且更拒絕理性討論的空間，分化不了外資與外部勢力政府，反而逼到外資的經濟利益與外部勢力政府的政治利益團結在一起，群起反對，這又是什麼門子的新管治風格？

委內瑞拉左翼政權，由查韋斯到現在的馬杜羅，執政至今20年，搞到貪污腐化、民不聊生、人民無飯開，反對派瓜伊多借勢而起，美帝暗助之。委內瑞拉總統卻還是天天罵美帝。如果委內瑞拉的社會主義政權弄得政通人和，經濟繁榮，美帝也找不到藉口干預以至推倒政權。政府管治不彰，往往先不檢討自身，統統賴美帝干預。第三世界的失敗政府，由委內瑞拉到津巴布韋，無不如此。

作者是時事評論員