免試執業 萬萬不可（上）（文：黃任匡） (09:00)

固然，這樣的結果讓人啼笑皆非。因為議題的原點本來就是「公院醫生人手不足」，但到頭來最後通過的方案卻竟搔不着癢處，實在惹人疑竇——根本當局無心解決醫療問題之餘，只不過是利用議題，讓權貴子弟（如張宇人的女婿）得以免役實習，更容易來港取得執照私人執業。

免實習尚可 免考試則萬萬不可

不過，實習與否，其實一向不是事情重點。底線是：無論本地畢業或海外回流，任何人如欲在港取得醫生執業資格，都一律必先通過考試，證明其專業水平達標。換句話說，只要維持考試制度，實習與否可算是無傷大雅（正因如此，早前香港醫學會的民調顯示61％的香港醫生同意豁免實習期）。

相反，免試執業，則是萬萬不可。

可是果不其然，事情似乎正在朝着最壞方向發展。豁免實習的爭議一過，建制派和一眾投機主義者就得勢不饒人，正在摩拳擦掌，為最後一手殺着鋪路，準備免試執業了。

民建聯已提出私人草案，建議在醫管局工作滿5年，即可免試，成為註冊醫生在港自由執業。民建聯方案已於5月20日在立法會衛生事務委員會開始討論。另一邊廂，民主黨黃碧雲也表示會提出私人草案，參考類似新加坡的免試執業模式，惟未有確實時間表。

上周五民建聯舉行記者會造勢，蔣麗芸、葛珮帆更表示，民建聯的免試草案已得到絕大多數建制派議員及社區組織協會支持，似乎勝券在握。

記者會上，他們提出不少似是而非的謬論，我們來逐一看看。

執業試是攔路虎？

民建聯說：執業試是阻礙人才回港的「攔路虎」，是醫生利益凌駕公共利益，是「保護主義」。報道一出，立刻惹來一眾應聲蟲響應。甚至有醫學院前院長表示「自問去考都會肥佬」。

但其實，前院長「去考執業試都會肥佬」是因為他已經歷了那個階段了。老實說，前院長現在去考中大和港大醫學院的畢業試，大概都會「肥佬」。難道我們就應一併取消本地醫學院畢業試？照此邏輯，前院長考DSE（中學文憑）都會「肥佬」，那DSE也是醫學院吸納新生的攔路虎，也應取消了吧？

事實上，執業試不但無礙公共利益，還是保障公共利益、維護港人健康的定海神針。

因為，無論政治爭拗如何混亂，無論政府政客如何媚共，只要一日有客觀、公平的執業試在，就不怕不夠資格的「海外」黃綠醫生來港害人。有人會問：新加坡也免試啊，怎不見他們的醫生質素大幅下降？

新加坡也免試？

新加坡的免試模式為何不適用於香港，是另一個很大的課題，筆者將另外撰文述之。但其中一個最簡單的理由，正正就是「新加坡也免試」這6個字。

新加坡免試取錄外地醫生，但同時新加坡公院醫生的待遇奇高，接近私營市場水平。新加坡公院管理優良，診症、教學及研究之間取得平衡，毋須被行政工作及會議纏身。既然條件如此優厚，世界各地頂尖人才自然慕名而來，競爭激烈。

結果是，雖然免試，但基於應徵者眾多，新加坡得以千挑萬選，從中取錄德術兼備的醫生。而新加坡取錄中國內地畢業的醫生，可謂鳳毛麟角（上月，新加坡衛生部與醫藥理事會更決定大幅削減認可的外地院校數目，當中內地院校由8間大減至4間）。

相反，香港公營醫療系統管理不善、不勝負荷，臭名遠播，相對新加坡可謂毫無吸引力（否則怎會有不少香港本地畢業醫生移民新加坡執業？）。一旦香港不自量力，效法新加坡免試，就會直接與之爭奪人才。

屆時，有能者就會到新加坡等地應徵，不介意考試的就會到英美、澳紐、加拿大考取資格行醫。剩下來，迫於無奈前來香港這個「熱廚房」應徵的，絕大部分就將會是那些既不合水平，又害怕考試，世界各國都棄之不取的「次貨」。

這樣的醫生，我們真的想要嗎？

所以說，在香港大幅改善公營醫療系統的管理問題和工作環境之前，唯有靠客觀、公平的考試制度，為港人健康把關了。

記者會上，民建聯甚至說他們的建議跟早前本人提出的英聯邦方案「差不多」；又說雖然免試，但來港醫生仍需經醫委會和醫管局審核，不致中門大開。這些說法如何誤導公眾？我們下篇再談。

（編者按：下周三（29日）續下篇）

作者是杏林覺醒成員