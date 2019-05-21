「港人港審」是否符合基本法（文：凌兵） (09:00)

中港非國與國關係 屬人管轄原則不直接適用

在國際司法實踐中，類似「港人港審」的做法頗為常見，在國際法上並無爭議。一方面，很多國家（包括中國）的國內法和國際引渡條約，有本國國民不引渡的規定，香港現行逃犯條例亦有類似條款。另一方面，很多國家刑法規定，本國國民在國外犯罪，可依本國刑法追究刑事責任。這種對本國國民的域外行為適用本國刑法，是基於國際法上的屬人管轄原則，其合法性在國際上亦有公認。中國《刑法》第7條規定「中華人民共和國公民在中華人民共和國領域外犯本法規定之罪的，適用本法，但是按本法規定的最高刑為3年以下有期徒刑的，可以不予追究」，即屬此例。香港現行刑法中，類似域外管轄的規定僅見於部分罪行。若實施「港人港審」，修訂刑事法律，擴大域外管轄範圍，在香港與其他外國的關係上，並無國際法上的障礙。

但是，香港與內地並非國與國關係，國際法上屬人管轄原則並不直接適用。香港刑法能否適用於香港居民在內地的犯罪，應當依《基本法》判斷。對於中港兩地間的法律適用，基本法第18條明確規定，內地法律（除列附件三者外）不在香港實施，因此在香港發生的犯罪，無論是內地或香港居民所為，僅應受香港法律管轄，由香港法院審判。但對於香港法律能否在內地實施，基本法並沒有明文規定。香港終審法院曾指出，內地法律不在香港適用，這一原則對一國兩制的實施不可或缺。據此，香港法律不在內地實施，是否也應理解為一國兩制的應有之義？香港如擴大其刑法的管轄範圍，適用於內地發生的罪行，是否符合基本法？

基本法第66條規定，特區立法會是「香港特別行政區的立法機關」。立法會的立法權原則上以香港為限，以屬地原則為基礎，應無爭議。但若將此條理解為香港法律絕不可適用域外，不得越雷池半步，則顯然不妥。現實中很多犯罪行為跨越邊界。如果罪行一部分發生在香港，其他部分發生在特區境外，香港法律管轄此類犯罪，符合通常理解的屬地原則。現行立法中，《刑事司法管轄權條例》、《侵害人身罪條例》、《官方機密條例》、《防止賄賂條例》等，均有類似域外管轄的規定，應當沒有不符基本法的問題。

擴大域外管轄 影響深遠

但是，如果一項罪行完全發生在內地，僅是犯罪嫌疑人為香港居民，香港法律可否適用？以陳同佳案為例，假設該案發生在內地，除了犯罪人與受害人為香港居民外，犯罪行為的所有要素均發生在內地，香港可否以犯罪人為香港居民為由，適用香港法律呢？在香港現行立法中，僅有針對未成年人的性犯罪等少數罪行，有基於犯罪人居民身分的域外管轄規定。如將其擴大到其他眾多刑事犯罪，影響可謂深遠。

1998年香港曾發生德福花園命案，內地居民李育輝在港謀殺5人後逃回內地。針對此案應當適用何地法律、香港與內地誰有管轄權，曾發生很大爭議。特區政府當時認為內地居民在香港犯罪，仍可適用內地刑法，由內地法院審判。這一觀點受到學者質疑，認為其違反基本法第18條規定，有悖一國兩制。今天討論「港人港審」，如果突破兩制界限，對港人在內地的罪行適用香港法律，是否會成為將來對在香港的內地居民實施內地法律的先聲，以至於內地居民在港的言行，返內地後均可治罪，令人關注。

或為削弱一國兩制埋伏筆

「港人港審」雖有良好初衷，但將香港法律延伸適用到內地，是否符合基本法，可能成為未來司法訴訟的焦點。此例一開，可能為在香港實施內地法律、進一步削弱一國兩制埋下伏筆，更足堪憂。

作者是澳洲悉尼大學中國法教授