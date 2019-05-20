好新聞永不過時（文：張建宗） (13:00)

每天翻開《明報》，我首先閱讀的必定是社論。《明報》的社論觀點獨到精闢，遣詞用字非常講究，文章可讀性非常高。它的國際新聞亦別樹一格，取材宏觀而有深度，深刻地為讀者分析時局，讓讀者易於了解國際關係形勢。

2000年我出任教育署長時，《明報》社論更是每天必讀文章。《明報》為了讓學生掌握更多時事英語詞彙，每天均會把前一天的社論翻譯成英文，雙語並列；讓學生閱報的同時學習英語，對於培養學生的兩文三語，實在是一份不可多得的讀物。

可信的老朋友

近年科技發展一日千里，傳媒亦有很大的改變。由過往以紙媒為主，到電台以至電視播放，至今天大部分讀者主要由電子媒體上知悉各項社會要聞及資訊。我卻仍舊喜歡手執油墨紙，閱讀天下事。每天閱報的感覺像是與老朋友聚會聊天，《明報》就是這樣的一位非常可信的老朋友。

我相信好的新聞永遠不會過時。無論傳媒生態或科技如何變化，客觀、準確、公正、持平的報道和評論，始終是社會所期望及需要的。傳媒就像一面鏡子，監察政府的施政，保障市民的權益。多年來《明報》一直緊守崗位，為讀者帶來最高質的資訊，這是我所欣賞的。盼望未來《明報》能繼續為讀者帶來高質新聞。

（原題：《明報》創刊六十周年）

作者簡介：政務司長

（原文刊於2019年5月18日明報世紀版）