想重現50萬人遊行 是守株待兔（文：鄭立） (09:00)

面對這種情况，不少民主派的支持者與相關人士，都寄望於「再有一次像2003年一般的50萬人遊行」，要求市民上街。他們主張，只要遊行人數達50萬，就可以推翻逃犯條例修訂。

他們把戰略與成敗歸因於遊行人數，即有了足夠人數上街，就可以阻止；失敗就是因為欠缺足夠人數上街。他們認為，市民既然在2003年會為了反對23條而有50萬人遊行，16年後的今天，也應該可以照辦煮碗重做一次，然後估計就能有相同或相近的結果。

大家不能忘了，當年七一大遊行的背景是樓價暴跌，導致大量正在供樓的市民身家大縮水，甚至變成負資產，才導致大家出來上街「倒董」。比起反對23條與支持民主，反對政府與表達對董建華的不滿，才是驅使他們上街的動力。

單純為了民主或反對惡法，並不足以驅使他們上街。當然，我們可以把事情解釋成那個惡法最終會令他們的利益受損；但請不要忘了的是，當時2003年他們是「利益已經受損」，因為針已插到肉而正在痛，有金錢資產上的可見損失，而不是「防止惡法通過」，不是為了一件未切身傷害到自己的事情上街的。

抱怨當年那些市民不上街是沒有意義的，因為並不是每一個人都抱着同樣目的於2003年上街的。

純粹為了爭取民主上街的人，不是沒有，但不是50萬；要把以上的人包括進去，才有50萬人。看這十幾年的遊行紀錄，願意只為爭取民主、阻擋惡法而上街遊行的人，即使採信民陣的數字，可能就約20萬左右。而今天的樓價，不但沒有暴跌，而且高企，你就不會有那些為了自己財富受損而曾在七一上街的人，把數字灌到上50萬。

更不要說，當年有了50萬人上街後，是時任自由黨主席田北俊表示反對23條，形成了23條無法通過的形勢，才沒有通過的。也就是即使是2003年，也不是僅憑遊行就可以阻止惡法通過，而是在立法會中有充足的票數願意反對。如果沒有另一個像田北俊先生這樣的人，政府還是可以通過這次修訂。

成敗歸因於遊行人數 作繭自縛

韓非子說過：「宋人有耕者，田中有株，兔走，觸株折頸而死。因釋其耒而守株，冀復得兔。兔不可復得，而身為宋國笑。」這就是守株待兔的故事。2003年七一遊行是一次奇蹟，就像兔子撞樹一樣，那只是時勢使然的幸運，而不是應該期望與等待的東西。

幸運也許會重臨，但不能依賴。將成敗歸因於遊行人數而不是方法策略，只是作繭自縛。

作者是專欄作家