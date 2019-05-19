立足甲子新起點 邁向光輝新里程（文：陳茂波） (09:00)

《明報》作為香港傳媒行業的中堅分子之一，過去60年一直服務香港社會，參與香港經濟的發展與變遷，提供即時的資訊和分析、關心當中的演變，並探索未來。對關係到香港未來發展的熱點課題，無論是國際金融中心的地位、創科發展、香港在內地經濟發展中扮演的角色，以至粵港澳大灣區發展等重要國家發展戰略，《明報》也很關心。我期望《明報》繼續為香港的發展前路作更多探索、分析，並引發討論和出謀獻策。

科技發展改變了消費行為及商業模式，傳媒行業同樣面對新挑戰，但是也突顯其無可替代的地位。正在轉變的是讀者接收資訊的習慣，以及有效傳播信息的渠道和方法；不變的是社會大眾對優質內容的渴求。客觀、準確、具深度的分析，以及深入淺出、公正的報道，可以引導社會建設更美好的明天。

祝《明報》：

立足甲子新起點，邁向光輝新里程！

作者簡介：財政司長

（原文刊於2019年5月17日明報世紀版）