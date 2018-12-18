改開40年之際應有的思考（文：歐陽五） (09:00)

正如年初時所預料，今年的確是不平凡的一年，中國內外部的發展環境變得日益複雜，考驗着政府及民眾的應對智慧。儒家經典有云：「吾日三省吾身」，善於反省是中華民族的性格特質之一，在今年更是有所具體體現。從內部來看，科技界在一場「中興風波」後掀起了一場大反思，為自己敲響警鐘，學術界亦加強了對學術行為的規範力度；文化界在今年呈現了《我不是藥神》等發人深省的藝術作品；經濟界更是進行了一場務實的大討論，不止針對民企之困，也涉及到國企改革、外商投資等各方面……

從外部來看，中國今年所面對的世界政治、經濟壓力均有所加大，尤其是中美之間的貿易摩擦，備受國際社會關注。美國特朗普政府「美國優先」的對外政策日趨強勢，中美之間在經濟增速、投資、技術等各方面的競爭愈發激烈，甚至兩國之間發展方式的結構性衝突已不可忽視。面對壓力，中國的應對策略可謂剛柔並濟，在明確立場的同時又有效地管控住風險，並通過愈來愈多的務實行動為自己證明。

在世界歷史進程角色 是中國政府「必答題」

40年來，中國驚人的發展速度和體量已很難掩藏鋒芒，儘管中國始終展現着包容、共享的柔和姿態，但到了現下時點，思考未來在世界歷史進程中要扮演什麼樣的角色，思考未來以怎樣的實際行動推動發展，是中國政府的一道「必答題」。

如果說，頭40年改革開放更多地是改變中國國內全方位的發展面貌，那麼接下來改革開放的深化，則關乎中國在世界發展進程中的形象和作用。過去40年，中國趕上了發展勢頭正旺的全球化，並憑藉自身的奮鬥和汗水換得了矚目成就，而如今，全球化的發展正遭遇前所未有的挑戰，一些發達國家正在重塑全球化的結構，欲以之服務於發達經濟體。不得不承認，中國站在新的發展起點，但前方等待着的卻是更大的困難與挑戰。

古語有云：「居安思危，思則有備，有備無患。」回顧這一年中國社會的整體狀態，很多在過去快速發展過程中被輕忽的問題得到了政府、企業等社會各界的高度重視，而非一味沉浸在改革開放成就之中，這恰恰是更值得我們肯定的姿態。總之，改革開放40年是一個具有代表性的時點，中國自身應值此之際再多些思考與行動，而外界亦須更加理性地觀察中國、讀懂中國。

作者是時事評論員