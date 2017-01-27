UGL案處理較胡仙案更差（文：梁美儀） (09:00)

外界對律政司沒有就UGL案外判尋求法律意見感到嘩然，是絕對合情合理的質疑。梁振英是曾統領整個特區政府的前行政長官，如今又貴為屬國家領導人級別的全國政協副主席，律政司在作出檢控與否的決定時，是沒可能洗脫可會出現偏袒的嫌疑。尤其律政司是屬於《基本法》訂明需由中央政府委任的主要官員，故律政司在作檢控決定時，會否有更高層次的考慮？

鄭若驊不要再拖延向公眾解釋

過往多宗涉及政府高官或行會成員的案件，包括前財政司長梁錦松偷步買車案，前政務司長許仕仁收受新地賄款案，前行會成員林奮強在辣招出台前出售物業案，前廉政專員湯顯明涉外訪、酬酢等開支案，以至前特首曾蔭權被控公職人員行為失當罪的案件，律政司一律有向外尋求法律意見，今次明顯偏離慣常的做法。

今次律政司的處理，已倒退至1999年特區處理「胡仙案」的水平。當年星島集團3名高級行政人員被指誇大《虎報》銷量，欺詐廣告客戶罪成，但律政司並無檢控被認定是串謀者的星島集團老闆胡仙。由於胡仙是全國政協委員，又是時任特首董建華的世交，加上律政司作決定前沒尋求獨立法律意見，被法律界質疑決定是政治凌駕法律。

如今律政司長鄭若驊的處理，較時任律政司長梁愛詩可能更差。當年梁愛詩為釋公眾疑慮，曾在立法會司法及法律事務委員會作出非常詳細的說明，並交代有關證據為何未能符合串謀的控罪。鄭若驊若要挽回公眾的信心，不要再拖延向公眾作解釋。

作者是資深傳媒工作者