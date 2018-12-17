請不要破壞特區護照信用（文：鄭立） (09:00)

但最近香港出現多起使用特區護照入境者，在世界各國涉嫌違法的事件，不論是加拿大的華為案，或者是日本的靖國神社縱火事件，相關人等使用的都是香港的特區護照，都在該國成為了大新聞，並且案件多少帶有政治性質，而且分別發生在香港人經常往來的加拿大與日本。

港人應維護港人在國際聲譽

我們可以合理地憂慮，這些事件，恐怕會有國家開始檢討他們對待香港特區護照的政策。而最壞的後果，就是開始有國家縮減香港特區護照的待遇，只要有第一個案例，就很容易形成趨勢，最終引致影響全香港人和經濟的災難性後果。

這並不是我們政府批評外國政府，說他們把事情「政治化」或者小事化大，就可以處理的。因為這是該國的內政，香港政府對國際狗吠火車不僅無助事情，恐怕令各國更為反感。

要如何防止災難發生？就個人而言，我們作為香港人，自然應該維護香港人在國際的聲譽，勸戒其他香港人，盡量尊重當地的習俗與法律，盡量不要為當地人帶來麻煩。這也是香港人對香港──我們的故鄉，應盡的義務，不過這並不是問題的解答，只能說是一個我們應該認知的基礎。

而香港政府在能力範圍內，有義務盡可能的防止流弊。首先，對於土生土長的人，香港政府有義務給予他們護照並為其負責，而既然是土生土長，可在公民教育中，強化所有港人守護本港的意識，生為香港人，死為香港魂。香港要千秋萬載的生存，就需要有一群人世世代代的願意守護她。

而對於中途加入香港社會的新移民，他們很多都未必有機會得到完整的公民教育。但這並不等於他們沒有義務保衛香港，效忠香港，守護本港的聲譽，他們應該理解，不論他之前出世在北京、四川還是巴基斯坦，在他領取特區護照的一刻，他就必須清楚理解他的人生從此改變，他以後就是幾百萬香港人命運相連的同胞，從此同舟共濟，領取對香港的義務。

不應落在心裏對港沒責任者手上

若有人真的拿着特區護照，在外國犯罪，即使覆水難收，自該對全體香港人道歉，有時錯誤是不能避免的，但特區護照本來就不應該落在心裏對香港沒責任的人手上。

我們必須讓每一個人理解到，特區護照並不僅僅是一張旅遊證件，也是對香港及全體香港人的榮譽和義務。如果我們不愛護特區護照的信用，不愛護香港人的聲譽，不愛護香港的社會，終有一天特區護照會被唾棄，淪為一堆沒有信用甚至被人鄙視的紙。

作者是專欄作家