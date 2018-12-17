公務員是如何煉成的？由公務員的招聘考試說起（文：黃偉豪） (09:00)

選舉主任通常是由各區的民政事務專員出任，本身不單是公務員，而且還是公務員中的天之驕子政務主任（administration officer，簡稱AO）。究竟公務員是如何煉出來？他們是否天生邪惡，只懂唯命是從、助紂為虐？就讓我們在這裏認真地探討一下。

公務員選拔的精英化和嚴格要求

讓我們從源頭開始，由公務員的招聘和選拔作為探索目標。和香港其他很多不同職系的公務員一樣，要成為政務主任，必定要先通過一連串的筆試和面試。這包括了3個筆試：綜合招聘考試、基本法測試和聯合招聘考試。綜合招聘考試（Common Recruitment Examination，簡稱CRE），所考的是中文和英文的語文能力，及數學和邏輯分析。而基本法測試（Basic Law Test，簡稱BLT），顧名思義是測試考生對基本法的認識。只要有努力，要在CRE中及格並不困難。BLT更不設及格分數，成績只是作為整體評核中的其中一個考慮因素，因此理論上人人也可以在BLT中過關。而要成功成為政務主任，在筆試上，真正的戰場和難關是聯合招聘考試（JRE）。

大家可以透過一些統計數字來了解一下JRE的難度。根據公務員事務局最新的統計數字，在2017年有高達1.7萬人投考政務主任，當中最後獲聘的只有33人，相等於515人爭一個位。由於政務主任的面試的考官，也是由較高級的政務主任負責出任，而因各政策局及部門的工作量不斷上升，負責政務主任面試的人手更加有限。結果是每年只有幾百個有限名額，給不設投考人數上限的JRE考生爭奪。以此計算，有超過九成半以上的考生均在JRE中被淘汰。由於JRE的遊戲性質基本上是無限量的考生，在你死我活地爭取有限量的面試機會，重要的不止是考生的「絕對表現」，更是「相對表現」。考生的表現好並不足夠，一定要比其他人好才能突圍，脫穎而出，這也反映了公務員選拔的精英化和嚴格要求。

強調政策分析制訂能力 非政治正確

JRE究竟是考什麼？今年的JRE考試剛剛在12月8日完成。和過往多年一樣，只有兩條題目，中英各一條，其中一條更會提供數據給考生參考。問題的內容是要求考生分析一個政策兩難的利弊，再得出自己的立場和提出解決方案。簡單地複述今年的試題，在英文及數據庫的題目上，是問如何處理在十八區內建立精神健康中心，當中涉及的棘手問題包括了地區居民反對，及現時設在商業地點的臨時中心租金昂貴等。而較為着重理念或原則之爭的中文題，則問及是否贊成現時強制要求外傭在僱主家中留宿的規定。

很清楚，兩條題目問的只有政策，沒有政治。由題目中可以看到，政務主任的考試中所強調的是政策分析和制訂的能力，而非政治正確，或政治忠誠。據筆者所知，在歷史上，起碼直到今天為止，在JRE考試中也從未出現過有關政治的題目，更沒有也不需要，任何人在答案中表達任何政治立場，因為公務員所着重的是管治能力，而非政治立場。

以今年的題目為例，英文題是關於NIMBY，即Not In My Back Yard現象，中文有人把它翻譯作「鄰避」。不管名稱是什麼，它所指的也是居民不想有不受歡迎的厭惡性設施，被放置在自己的社區之中。至重要的是，NIMBY是公共政策中一個常見的題目。同樣地，外傭是否可以出外留宿，也是香港社會中曾被熱烈討論的議題。因此，所考的是考生對政策的認識、他們平日的努力和準備。值得一提的是，除了政務主任外，不少政府內的其他較精英化的職系，如行政主任、貿易主任、運輸主任及勞工事務主任等，均需要投職者參加JRE考試。因此JRE的內容，不獨反映了政府對政務主任的要求，也反映了對公務員團隊的普遍期望。

「非罕見異常政治化」突顯制度問題

由於這篇文章的重點，不是向大家傳授公務員考試的攻略，所以不會深入地進一步討論政務主任的面試內容，但可以簡單地總結，面試的問題性質是和JRE如出一轍，只是測試考生的政策能力，而非政治立場。更加要強調，這裏想透過較詳細分析公務員，特別是政務主任的招聘制度想要達至的目的，是希望大家明白到，在現有的制度下，公務員的煉成，至緊要仍是政策，不是政治立場，或政治正確。這是愈來愈風雨飄搖的香港，我們仍然值得慶幸的地方。

以上的論點並非要為個別的公務員的錯失而辯護或解脫，而是想提出一個制度的角度來思考問題。從招聘這一刻開始，公務員制度便強調政策，而排除政治考慮，着重不同持份者的需要，平衡社會的多元利益，嚴守政治中立的紅線。因此，如果有公務員突然在行為或決策上，變得異常政治化，而這並非一次性的罕見個別事件，所突顯的是公務員管理政治化的制度問題，而非純個人品格操守的問題，不斷妖魔化任何人也於事無補。

一刀切杯葛加入 缺深思熟慮

制度問題，始終要制度解決，也非政府內外的任何人的個人意志便足以克服。而一刀切地杯葛加入公務員團隊的建議，除了可稱作是明哲保身外，可以說是一個缺乏深思熟慮，對於守着現有的制度，以至尋求更好的轉變，沒有多大幫助的差劣抉擇。試想想，若所有有理想有腰骨的年輕人都放棄加入政府，是等同把整個公務員隊伍交給他們最不信賴的人。逆向思維，頂着壓力走入熱廚房，可能是更明智的忍辱負重的長遠策略。

作者是中文大學公共政策碩士課程主任