毋忘初衷：重返丁屋政策的歷史脈絡（文：黃肇鴻） (09:00)

有趣的是，醞釀丁屋政策背後的脈絡，與以上的「劇本」大相逕庭。官方文件記載，丁屋政策純粹是一過渡性政策，並非一個權益（entitlement）概念。一批1950至1970年代有關鄉郊房屋政策的政府解密文件，揭示了更多鮮有被討論的細節，對大眾討論丁屋政策的未來極具價值。

六七十年代之交的鄉郊房屋政策脈絡

其中一份解密文件記載鄉議局近半世紀前對「丁屋」和「權益」的立場，實為爭取改善鄉郊房屋而已：1972年3月（政策公布前約9個月），時任鄉議局主席陳日新向時任新界民政署長黎敦義（Denis Bray，即丁屋政策制訂人）就「新界人民合理權益」（並非「傳統」權益）發出備忘錄，表示「新界居民兒女增加，家庭組織擴展，生活必需土地使用及建屋，但概受政府限制，應爭取土地合理使用問題」（註1），類似看法亦能散見於1960年代至1970年代初鄉議局的陳情書，可見鄉議局是從「居住權」出發要求政府改善政策，而並非從新界人獨有的傳統來論述「權益」，若「自由建屋權」有其合理性，為何在推行丁屋政策時沒有諸如新界獨有的土地繼承、殯葬權般，被官方白紙黑字確認為傳統權益？

那麼，我們只能以房屋政策的角度看待丁屋政策。1970年代以前，政府對新界鄉郊充斥着大量的臨時搭建物（temporary structures）置之不理，為何卻突然推出丁屋政策改善鄉郊居住環境呢？檔案揭示，這或與九七大限有關：一份1969年的英國外交部密檔揭示，六七暴動後英國政府意識到在九七前，對港政策必須大幅調整（could not rely on remaining in Hong Kong on present terms），全方位發展香港，措施包括全速改善社會政策，以增加未來就香港前途問題的談判籌碼（註2）。為跟進新治港方針，麥理浩在1972年5月致函英國外交部遠東司（Far East Department）（註3），交代他推行新治港策略的進度，由教育、交通，到福利政策，包羅萬有，當中包括改善市區和鄉郊環境（improvement of urban and rural environment）的策略。而針對市區和鄉郊發展，港府亦早於1971年7月時擬備「新界發展策略」（Strategy for Development in the New Territories），以配合大家耳熟能詳的「十年發展計劃」（Ten-year Development Programme）。

用作「應急」的臨時鄉郊房屋策略

分析當年的政策脈絡，丁屋作為房屋政策的角色不言而喻。根據一份名為「新界發展策略」（Strategy for Development in the New Territories）的解密檔案（註4），「十年發展計劃」分為4個行動綱領，依優次排序：一、擴展現有市區；二、興建新市鎮；三、擴展新界墟鎮（N.T. market centres）及鄉村（villages）；四、發展鄉郊地區（development in rural areas）。大眾普遍熟悉「十年發展計劃」中的新市鎮開發部分，但對於計劃亦涵蓋的墟鎮、新鄉村和鄉郊部分，則鮮有回顧。同一份檔案透露新界民政署跟進「新界發展策略」的後續工作，及丁屋政策的擬定過程。黎敦義明言，新界鄉郊寮屋、居住狀况惡劣，是欠缺完善規劃所致。為改變這種「臨時性建築思維」（temporary mentality），黎敦義建議在新市鎮範圍以外，先行訂立發展藍圖（layout plan），以便收地發展墟市（作為鄉郊地方的物流政治中心）和建立新鄉村（new villages），透過主動規劃土地用途，改善整體鄉郊環境。然而，政府只能優先處理新市鎮等核心項目，全面的規劃未必能一朝一夕擴展至鞭長莫及的偏遠鄉郊地區。為應對鄉民對居住環境的「日常需要」，政府唯有在偏遠鄉郊推出丁屋政策「應急」（but until proper permanent development comes we must deal with the day-to-day needs of the people now living in the country），讓鄉民透過特快的優惠辦法，改建或加建永久屋宇（permanent houses）。

過渡性政策已完成歷史任務

這是政府將丁屋政策定性為「過渡性政策」（interim policy）的背景。縱使檔案沒有進一步揭示丁屋政策將在什麼時候以什麼形式被取代（事實上難以預想十數年後的政策走向），但大致的原則是，當新界有了整體規劃時，丁屋政策也該壽終正寢。現時，新界鄉郊地區已有整體規劃藍圖，除了1990年代初將《城市規劃條例》擴展至新界，逐步在各區劃定規劃大綱圖外，還有各式各樣的新市鎮計劃，如洪水橋及新界東北等，丁屋政策再沒有「永續」的理由。弔詭的是，現時規劃大綱圖下，仍保留了丁屋用地（丁地），有時甚至與其他土地用途直接競爭，透過「套丁」和擴展丁地，如癌細胞般在新界各處擴散。

因鄉議局的政治壓力，自1980年代起政府逐漸鬆綁政策，留下空間予鄉議局「演繹」歷史。為面對九七危機，鄉紳在基本法起草時展開「論述戰」，始將丁屋由「合理權益」改寫為「傳統權益」（註5），勉強將戰後才逐漸成形的特惠建屋政策，與清朝時的「習俗」拉上歷史淵源，丁屋政策體現「自由建屋習俗」之說才開始流行，令問題變得更為棘手。是次司法覆核案件，將能以司法程序釐清關於丁屋政策的事實基礎，纏擾香港近半世紀的丁屋問題，或有望得到解決。

註1：政府檔案處，檔案編號HKRS684-5-42 HEUNG YEE KUK/N.T.A. - MINUTES OF MEETINGS

註2：Ministerial Committee on Hong Kong paper K69（1） Hong Kong: Long-term study Note by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, in CAB134/2945 Ministerial Committee on Hong Kong: Meetings 1-2（1967）; Papers 1-5（1967）; Papers 1-3（1968）; Paper 1（1969）; Paper 1（1970）

註3：Despatch dated 5 May 1972 titled "Hong Kong in the new Sino/British dialogue Summary", in FCO21/1023 Future of Hong Kong, The National Archives, UK

註4：政府檔案處，檔案編號HKRS1402-1-97 Strategy for Development in the New Territories

註5：基本法草委會參考文件〈新界原居民合法權益及傳統習俗之歷史淵源〉，劉皇發，1986年7月25日

作者是本土研究社成員