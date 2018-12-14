孟晚舟事件 香港反應令人不安（文：曾志豪） (09:00)

常理推測，一個民主國家的司法部門會向另一個民主國家提出一項非法的行動而竟然得到答應，也是匪夷所思。

如果美加真是如此流氓國度，香港人包括孟女士也不會選擇定居購置豪宅、和溫哥華建立15年長久關係。

真相是，美國要求加拿大逮捕孟晚舟，並非單純以華為違反禁售美國商品技術予伊朗的條款，因為中興或者其他企業都曾觸犯相同禁區，也都是制裁或罰款了事，何以會逮捕集團高層？在加拿大的保釋聆訊中解釋清楚了，指控是華為藉香港的Skycom名義轉售美國貨品予伊朗，而實際上華為和Skycom是同一公司；而華為涉嫌向美國的金融機構作出虛假陳述讓銀行以為貨品的確只是售予獨立第三方的Skycom。

所以美國是以「金融詐騙罪」要求捉拿孟晚舟，和非法綁架難以扯上關係。現在

另一種不安，是香港逐漸和大陸的愛國主義「接軌」。

葉劉淑儀表態自己會買華為手機，該黨另一成員黎棟國也宣示自己支持國貨的立場。及後葉太甚至上演了到中資電器舖買國產華為手機的全紀錄。

這種把消費習慣強行扯上愛國與否的行為，以往只在大陸發生。例如中日交惡，民眾便破壞日本汽車；胡錫進連用蘋果手機也要解釋為「被迫」，真不知香港長長買蘋果手機的人龍，是否每個人都要交代用蘋果的「苦衷」？

這種經不起推敲的盲目愛國行為，竟然吹到香港，究竟是香港這些政治人物揣摸上意、自行表演忠君愛國？還是他們察覺到在這些涉及國家的重要事情，香港已經不能「中立」而只能站邊表態？就像微博上的大陸明星，沒有不表態的自由，而且「寧左勿右」，香港的政治環境已經惡劣至此嗎？

作者是傳媒工作者