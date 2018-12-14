慎防「明日大嶼」分化和撕裂港人（文：周永新） (09:00)

林鄭月娥在「明日大嶼」犯的3個錯誤

第一，特首的「明日大嶼」未能回應市民對增加房屋供應的期望。「明日大嶼」是願景，就算造地計劃依照特首所言如期落實，第一批入住的居民最快也要到2032年。這樣的「明日大嶼」怎能滿足市民的要求？特首增加房屋供應的願景，明顯與市民的期望有落差。

第二，特首的「明日大嶼」，從任何角度看，都未有給予土地供應專責小組應有的尊重。土地供應專責小組要到年底才提交報告，特首在10月即明確表示政府計劃在東大嶼海域大規模填海，給市民的印象，是政府凌駕了土地供應專責小組的工作；更使市民憤慨的，是政府雖多次強調要充分諮詢市民的意見才作決定，但「明日大嶼」顯示政府口是心非，實情是：諮詢只是政府的幌子，一旦民意沒有共識，政府便可振振有詞拿出自己的「既定立場」作決定。不過，特首不可不慎，「狼來了」的事例多了，市民便不會「上當」，政府以後要搞諮詢，市民不會相信政府有誠意。

第三，特首的「明日大嶼」是空洞無物的願景。願景可分兩種︰第一種並沒有真憑實據支撐，有的只是對前景的盼望，例如香港可以成為沒有污染的城市；第二種是有理據支持的，例如香港過去發展新市鎮，規模和預期人口都有詳細的數據。現在推出的「明日大嶼」，是第一種沒有實據支撐的願景：除了建造的人工島可達到1700公頃外，其他細節完全付之闕如。市民的疑問是︰如此空洞的願景，特首為什麼急於在《施政報告》中提出？這樣長遠的土地供應計劃，為什麼特首不可等待有確實的規劃才向市民推介？這樣不是更可得到市民的認同？

「明日大嶼」極可能分化和撕裂港人

特首以上犯的錯誤，筆者擔心的是：「明日大嶼」將會成為另一項分化和撕裂港人的爭拗。以下是筆者的分析︰

第一，「明日大嶼」涉及的是意識形態和價值觀念的爭拗。表面看來，現在爭拗重點是政府應否在東大嶼填海及造地的規範。支持「明日大嶼」的理據是︰香港自開埠以來，填海造地無日無之，香港現有已發展的區域，差不多全部都是填海得來，所以填海造地不是新鮮事物。政府曾多次引用赤鱲角機場的例子︰現在機場一大片土地，還不是在大海中以人工島方式造成？

不過，政府可能忘記，提出興建赤鱲角機場已是30年前的事。過去市民可以接受預先製造的食物沒有成分標籤、污染環境沒有嚴格監控和罰則，但今天市民都認為：政府要負起保障市民健康的責任，也不應讓環境污染惡化下去。為什麼市民的想法有這麼大的改變？簡單來說，是市民的價值觀念改變了！尤其是保護環境的意識，市民的態度比以前有極大的進步。

特首說︰為了增加土地供應，填海無法避免。特首的說話是從務實的角度出發，因為其他覓地的選擇都困難重重。市民會認同特首這種務實的看法嗎？筆者同意，市民一般對填海並不抗拒，但不可忽視的是，在反對填海的人士中，不少在價值觀念上，根本就不能接受造地就必須填海的說法。他們認為，香港今天環境這麼污染，填海簡直是十惡不赦的行為。這種價值觀念上的堅持，政府或許認為他們太理想化、不吃人間煙火，但他們看似偏激的理念，認同的市民卻愈來愈多：市民看見的，是香港環境的污染已到了無可救藥的地步（point of no return），政府若然要大幅度填海，香港的生態環境將受到嚴重破壞。

第二，「明日大嶼」涉及的是利益分配的爭拗。政府常把東大嶼填海和赤鱲角填海建造機場互相比較，但兩者的性質和目的並不相同︰赤鱲角填海有特定目的，是要替代舊有的啟德機場，受惠的是全港市民。當時中方雖然提出反對，恐怕計劃用罄政府儲備，但市民覺得，興建新機場是為了香港的長遠利益，並不是英國政府要拿走港人的金錢，况且興建新機場能振興當時疲弱的經濟，所以計劃得到市民的接受。

「明日大嶼」──誰會得益是未知之數

「明日大嶼」最大為人詬病的地方，是填海後得來的1700公頃土地，誰會得益仍是未知之數！政府對填海後將來土地的運用，給市民的印象是空白一片。雖然有經濟學者認為，東大嶼填海計劃最符合經濟效益，但市民關心的並不是填海是否「划算」，而是填出來的土地，自己是否可以得益、自己的居住情况會否有改善？這個問題沒有確實的答案，東大嶼填海造地的利益分配將會長久爭拗下去。

第三，「明日大嶼」將會成為黨派之間的爭拗。特首說︰政府施政很難在取得社會共識後才去做。說話沒有錯，但政府施政不能逆民意而行，過往《基本法》23條立法和國民教育獨立成科等事情上，證明政府施政如果無法爭取民意支持，政府最終只會無功而退，甚至輸得一敗塗地。

現在特首的「明日大嶼」願景，市民事前一無所知；他們唯一知道的，是團結香港基金曾發表類似東大嶼填海造地的研究報告。市民不知「明日大嶼」葫蘆裏賣什麼藥，政府要爭取市民的支持必大打折扣。現在令人擔心的是：「明日大嶼」將無可避免成為建制和非建制派之間另一爭拗議題，長期彼此爭論不休。

政府要增加土地供應，填海是可行的辦法，市民本來並不抗拒，但特首的「明日大嶼」，在欠缺民意基礎的情况下推出，卻把填海造地變成另一項政治爭拗事件，掀起的矛盾和對立，除了價值觀念上的分歧外，還激發了利益分配的衝突和爭鬥。

筆者盼望政府能就市民的疑慮盡快作出回應，避免「明日大嶼」將港人推向更大的分化和撕裂。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授