守住兩條原則 鼓勵泛民游說（文：盧文端） (09:00)

泛民人士參與游說具有特殊作用

多年來，泛民確實有不少「唱衰香港」的行為，尤其是西方的一些人和輿論比較偏重泛民的看法，泛民的一些言論對香港的形象不可能不帶來負面影響。特區政府和一些社會人士對此很有意見，本人對泛民的一些「唱衰」言論也公開發表過批評言論，這都是事實。不過，我們不應因此而看不到泛民人士參與游說的正面意義，香港社會應該明確表達鼓勵泛民人士參與游說的態度。

首先，香港絕大多數人包括許多泛民的支持者，不願意見到美國取消香港的獨立關稅區地位。泛民主流派的人士出於維繫支持者的考慮，有需要去美國游說，這也符合香港的利益。

其次，中央一直肯定泛民的多數人愛國愛港。中央在關於國家和香港的原則立場上，不願意對泛民採取否定態度，正是希望從正面鼓勵和引導泛民的主流派人士，能夠為香港做一些積極正面有益的事情。

再次，泛民人士參與游說具有特殊作用。應該看到的是，一些泛民人士是民選議員，他們能夠為香港的「一國兩制」傳達一些正面的信息，某些美國政界人士及西方輿論更容易接受。同時，泛民活躍於香港的政治舞台，本身就是「一國兩制」的生動體現，由他們在國際層面做一些游說工作，更讓國際社會看到香港的「一國兩制」特色。

維護「一國兩制」和香港繁榮穩定

也要看到，社會上有一種擔心：泛民人士參與對外游說，會不會又講一些對香港不利的言論？本人認為，泛民主流派人士在這個問題上應該知所進退。近日，民建聯議員周浩鼎應邀出席美國國會情報安全論壇，與當地商界領袖及美國眾議員交流，解釋香港的最新情况。他在接受《明報》訪問時，主動表示要為同行的民主黨議員涂謹申「說公道話」，稱對方「無公開唱衰香港」。這當然是香港社會樂於聽到的正面信息。

本人認為，泛民人士的對外游說，應該遵循兩個原則底線：一是維護「一國兩制」；二是維護香港的繁榮穩定。維護「一國兩制」，是包括泛民及其支持者在內的港人的普遍願望和利益所在。認同這一原則，就不應該否定「一國」原則，就應該對「港獨」採取否定態度；也應該看到，國家堅持「一國」也是按照「兩制」的方式來做，體現了「兩制」的特色。維護香港的繁榮穩定，事關包括泛民及其支持者在內的每一位港人的福祉。認同這一原則，就應該明確反對取消香港的特殊關稅區地位。

這兩條原則，應該是主張參與游說的泛民主流派人士可以接受的原則，也是香港社會鼓勵泛民參與游說的基礎。香港社會應該以這兩條原則對泛民人士的游說進行鼓勵、引導和監察。

鼓勵不同政見人士推介香港

習近平主席去年在香港的「七一」講話指出：從中央來說，只要愛國愛港，誠心誠意擁護「一國兩制」方針和香港特別行政區《基本法》，不論持什麼政見或主張，我們都願意與之溝通。在香港獨立關稅區地位問題上，能夠做到維護「一國兩制」、維護香港的繁榮穩定，就是愛國愛港的表現。香港社會應該在這兩個原則的基礎上，鼓勵不同政見和背景的人士，團結最多的人，動員最大的力量，在國際層面推介香港。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長