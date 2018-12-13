維持《香港政策法》的條件（文：郭榮鏗） (09:00)

自回歸以來，「一國兩制」的發展每况愈下，是大部分香港市民都同意和感受到的，近年甚至有急遽敗壞的趨勢，連國際社會都開始注視和擔心。銅鑼灣書店負責人李波被抓回內地、高鐵西九龍站實施「一地兩檢」、《金融時報》編輯馬凱被拒諸香港門外、政府剝奪市民參與選舉的權利、向民主派提出政治檢控、民主發展停滯不前，以及可能會制定一條嚴厲的23條等等，都迫使國際社會——尤其美國認為現在是正視香港「一國兩制」發展的時候。

取消《政策法》必造成嚴重損害

眾所周知，美國在此時發表報告，目的明顯是為了增加自己在貿易戰中的籌碼。在香港，有人認為應藉此機會，呼籲美國（以至是國際社會）應加強關注「一國兩制」的發展情况。這是理所當然和因勢利導的做法，亦是筆者今次應邀出訪美國的目的。可是若進一步呼籲美國乾脆取消《政策法》及單獨關稅區地位，期望迫使中央和特區政府停止繼續破壞「一國兩制」，就不單是捉錯美方的用神，對香港來說也是弊大於利，而且可能未見其利先受其害，只會加速香港走向「一國一制」。

要是有研究《政策法》，了解其原意和內容，應該知道《政策法》不應該也不可能無條件地延續下去。筆者之所以在現階段不呼籲美國取消《政策法》，正是由於此舉會對香港的經濟和社會必然帶來前所未有的衝擊，造成難以估計的嚴重損害。

美政界共識：如出現5情况 《政策法》便撤銷

行文之時，筆者正到訪美國。在與不同界別的人士交流中，來自民主與共和兩黨的成員，每一位都向筆者表示非常關注香港的情况。《基本法》承諾的民主尚未實現，加上我們的自由和法治不斷受到威脅，美國政界的共識是《政策法》和單獨關稅區地位不會無限期地和沒有條件地延續。美國會密切注視香港的發展，從筆者對美國政界的觀察所得，他們的共識是如果出現以下情况，《政策法》和單獨關稅區地位便會撤銷，包括：（1）再有市民被剝奪參選權及當選者被褫奪議席；（2）再有外國記者被逐離香港；（3）再對民主派提出政治檢控；（4）提倡訂立一條嚴厲的23條；及（5）繼續拖延落實真普選。筆者相信美方將會發表正式文件闡述這個立場。

香港需證明是國際社會負責任成員

在普遍認為貿易戰停火機會極微的情况下，在可見的將來，一旦觸發這些條件，美國對香港的政策必定改變。沒有人——包括特區政府及行政長官林鄭月娥——能夠擔當這個惡果，即使她自詡權威，惟事實勝於雄辯。魚與熊掌不能兼得，香港不可能在「一國兩制」失敗的時候，奢望美國不撤銷《政策法》和單獨關稅區地位。

在交流當中，美國政商界亦就何志平和孟晚舟事件對筆者提出不少疑問。香港需要證明它是國際社會裏一個負責任的成員。這是為什麼筆者與梁繼昌議員在立法會裏一直密切跟進聯合國的制裁規定。公民黨亦會提出修訂法例的建議，使香港符合國際的準則。

筆者將前往東岸，與華爾街的法律界和金融界闡述香港的情况。如聽到他們更多的想法，會再跟大家分享。

作者是立法會（法律界）議員、公民黨執委及專業議政召集人