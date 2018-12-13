傾中與親美的選擇（文：王慧麟） (09:00)

香港已被綁上美中角力戰車

事件突顯了「美帝」此刻正利用違反聯合國制裁為藉口，對中國及對香港施壓。剛在周一，「美帝」駐港領事館忽然發出新聞稿，指上周三至五「美帝」商務部代表來香港與政府部門開會，討論香港在處理北韓及伊朗制裁的種種問題。「美帝」的新聞稿中要求港府加強制裁的措施。

商務部前腳準備離開香港，「美帝」駐港總領事唐偉康（肥唐）飛上北京與港澳辦會面，據說連原本與港府高層官員的飯局也臨時甩底。

大家要知道，一個國家的駐外人員，有其管轄範圍，例如駐港澳地區的外交人員，不會「越權」去北京做外交事務，因為如果事件涉及北京的事務，該由駐北京的外交人員處理。肥唐此行有「過界」之嫌，做法極為罕見，如非收到更高指示，不可能「飛象過河」。「美帝」新聞稿指此行談及「美帝」對港澳特區持續成功的貢獻，好明顯香港已經被綁上美中角力的戰車上了。

「侵侵」外交政策「非友即敵」

筆者沒有水晶球，無法預計事態的發展，但「美帝」將香港扔入「美中MMA」的大鐵籠內，避都無得避。近兩年，「美帝」的霸權行為相當狠辣。「侵侵」的外交政策是「非友即敵」，逼迫其他國家甚至盟友，要在傾中及親美之間選擇。新加坡就是例子，近半年的外交政策討論，就是如何在傾中與親美之間走下去。台灣當然也不例外，蔡英文政府已經走親美的路向。由於香港已被綁上戰車，香港的政治人物，包括民主派的朋友，也需要思考這個問題，特別是「美帝」正抓住獨立關稅區以及高科技產品輸入等事大搞文章，以至下年由肥唐負責處理的《美國-香港政策法》之報告，都涉及香港的政治問題。民主派的取態好關鍵，同樣避都無得避。

兩個南轅北轍的觀點

民主派內大抵有兩個截然不同的想法。

第一種想法是走鋼線，不希望香港在美中鬥爭之中，成為犧牲品。因為假如「美帝」在戰略物資以至獨立關稅區的地位上大搞特搞，影響的不止是貨品出口這麼簡單，而是在金融及專業服務方面，政治風險忽然飈升，影響投資者意欲，導致資金外流，中產必然首當其衝。因此，部分民主派的支持者期望民主派政治人物要睇大局做大事，盡量在美中鬥爭之中，不要讓香港成為兩國之點心，至少要做游說的工作，減少兩國鬥爭帶來的經濟動盪，即是「打還打，『睇住』細佬好唔好？」

另一種想法是，過往北京不斷打壓香港社會的民主自由的空間，外國一直都在中環搵錢「闊佬懶理」，現在「侵侵」既然向北京不斷極限施壓，是不是應該借力打力，讓香港的親中人士、建制團體，一齊來承受被制裁的苦果呢？當香港左中右都受到美中角力之苦，在港的中資及建制派也身受其害時，北京才不敢對港作出更多侵害民主自由的政策。而且，這些民主派支持者會批評其他民主派人士，即使不同意此「玉石俱焚」的觀點，也至少不應出國游說「美帝」，希望「侵侵」政府減少以至不要制裁香港？他們會認為，如果民主派外訪游說有成果，北京及建制派，不單不會多謝你，甚至會在美中局勢和緩之後，照舊加大力度打壓民主自由，哪有人這麼蠢去游說外國不要制裁自己，因為自己喜歡被北京打壓嗎？

難道西方國家忽然變得「可信」？

兩派都覺得，這樣做是為香港好，但這兩個卻是南轅北轍的觀點，正在拉扯着民主派內的行動走向。美中角力日日新鮮，民主派現在要團結走出一條立於不敗的致勝方程式，言之尚早。

但自九七後，西方國家一直對北京對港的種種涉嫌違反「一國兩制」的作為視而不見，而在4年前人大常委提出「8‧31政改框架」以及雨傘運動之後，西方國家更私下游說民主派議員「袋住先」，難道4年後西方國家忽然變得「可信」以及照顧香港人的利益？

這是民主派朋友作出決定時，也要思考的問題。

作者是時事評論員