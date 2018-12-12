被民主派無視的「淺黃」（文：任建峰） (09:00)

我聽到這句話、看到有關報道後，心裏突然感到一股不滿。起初，我以為只是自己仍太沉迷香港政事、對整個情况太多情緒。不過，當我開始與身邊不少朋友討論這事後，就發覺原來我並不是孤獨地不滿。我們這群不滿者的共通點，就是我們在概括層面上都可以稱得上為「淺黃」。

何謂「淺黃」？其實我們在佔中前已經存在。我們對民主、法治、人權、自由有一定的堅持。我們對於一國兩制被蠶食感到心痛，甚至心灰。我們聽到、看到政權與建制派各種扭曲客觀事實、龍門任搬、不停地出賣香港的作風，感到惡心。我們會在關鍵時候參與群眾運動，為推動民主聲音壯大聲勢。而最重要的，就是我們是民主派多年來的忠實支持者，無論民主派拋出什麼候選人，我們都會樂意或含淚支持。

那麼，我們「淺黃」與「深黃」或本土派又有何分別？我們不是逢中必反。我們會有關係要好的建制派支持者親友，而且願意與他們在時事議題上維持溝通。我們對於議會各種拉布或衝擊行動都偏向有點保留（但不排除個別情况下支持），認為就算是被不公制度戲弄都應該保持一定的尊嚴。我們不贊成任何牽涉武力的行動。我們反對一些排外、焦土的極右民粹主義。我們不會為了引起注意而去主張什麼自決、港獨等「離地」概念。我們（在這方面，我在「淺黃」理念大眾中已算是一個罕有的例外）不會動不動就在互聯網、社交媒體上製造很多聲音或噪音。

正是因為我們太「乖巧」、太不會大吵大鬧、太願意以大局為重去含淚投票、太不願主張焦土政策，民主派就逐漸把我們對他們的支持看成為理所當然的。在佔中後的4年間，政見上非建制的市民當中在網絡與社交媒體聲音最大的就是本土派及「深黃」人士。無論是自決（甚至港獨）、公投、議會衝擊、理應不是有爭議性的民生議題拉布、為暴力抗爭行為辯護，民主派都不斷以各種方式迎合本土派與「深黃」。

就此，民主派的每一步迎合都未有贏回本土派的票或「深黃」的掌聲，反而只是令這些人向民主派的叫價愈來愈高、令民主派追趕愈來愈激進的路線。就算「淺黃」以不再出席大型遊行的方式去向民主派發警號，令集會平均人數大減，民主派人士都只懂投訴為何市民那麼冷淡，而不去反省為何連最願意以大局為重賜票的一群支持者會失望到不再出席集會。

如繼續迎合本土派 「淺黃」心淡甚至游離

就是這樣，我們一群「淺黃」被民主派無視了。或許，民主派會以為，痛恨建制派的「淺黃」因為「聽話」又不任性，所以無論民主派怎樣向本土派方向去走都會繼續支持民主派。這個想法是大錯特錯的。雖然「淺黃」在被忽略、不滿時不會在網絡世界上大鑼大鼓，但這並不表示我們是沒有底線的。我們除了不再出現於集會、會懂得減少或停止捐款，亦會停止游說我們的溫和建制派親友「過檔」支持民主派，更會無聲無息不再投票。如果我們就此被批評為不關心香港、不負責任，我們只能說，「淺黃」過去4年從民主派與本土派身上得到的教訓，就是如果我們不發惡，就只會繼續被無視。

所以，民主派的選擇很簡單。他們可以繼續去迎合一群4年來只是不斷要價愈來愈高，但從不會賦予支持的本土派。不過，如果民主派繼續這樣走，一大群多年來有情有義地支持他們的「淺黃」大眾只會對他們心淡，甚至悄悄地游離。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體。）

作者是執業律師