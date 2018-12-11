香港如此登上國際舞台（文：梁美儀） (09:00)

作為中國電訊巨企的華為，與軍方關係密切，而按美國司法部的文件揭示，香港在孟案中有兩處或會影響香港未來在國際上的地位。一是指華為利用一家香港空殼公司跟伊朗做生意，並試圖把美國製造的電腦設備銷售到伊朗，涉違反美國制裁伊朗的措施。二是美國司法部向加國提交的文件揭露，孟晚舟持有3本香港特區護照，引起外界質疑，這與香港政府指「任何時候香港永久居民只能持有一本有效護照」的說法有出入。

「獨特」角色已開始變形走樣

不論是孟晚舟案還是何志平案，都引導國際社會視香港為中國辦理這些「不恰當」勾當的「代理人」。一宗接一宗的相類案件，難保在國際間，香港的獨立經濟體角色不會受動搖。

至於孟晚舟手持多本特區護照問題，幾乎可以肯定，特區政府將以不評論個別個案為由，拒絕詳細解釋孟晚舟持多證的原因。這夠慘了，特區政府有口難言，等於有理說不清，甚至可說「有水洗不清」，有可能被外國政府質疑特區護照是否有嚴謹的簽發制度，會否對某些特殊背景人士有特殊處理。這會否影響特區護照在國際上的地位及可信性？

隨着一國兩制界線愈來愈模糊，當年大家追求香港所扮演的「獨特」角色，已開始變形走樣，香港最後要承受什麼後遺症？大家不希望這一天的到來，然而會否已是避無可避？

作者是資深傳媒工作者