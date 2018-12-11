刻赤海峽衝突——俄羅斯的地緣戰略強勢（文：王家豪、羅金義） (09:00)

11月25日烏克蘭兩艘炮艇和一艘拖船從黑海港灣城市敖德薩（Odessa）駛到位於亞速海的馬里烏波爾（Mariupol）港口，途經刻赤海峽。俄方在克里米亞大橋附近開火攔截這些船艦，並扣留船上24名人員；烏克蘭總統波羅申科隨即宣布邊境地區實施軍事戒嚴30日，俄軍則在克里米亞迅速部署先進的S-400地對空導彈系統。雙方振振有詞批評對方行為違反國際法：俄國引用《聯合國海洋法公約》第19條和第21條，指摘「具敵意的」烏國船艦損害其國家安全，並不屬於無害通過（innocent passage），聯邦安全局（FSB）甚至指稱烏國船艦是非法入侵俄羅斯水域；基輔則根據《公約》第38條和第44條，所有船隻在國際海域享有過境通行權利，沿海國不應妨礙自由航行，強調烏國船艦擁有海峽過境通行權，指斥俄國侵犯其船艦航行自由；烏克蘭海軍指揮部也表示事前已向俄方通報了是次航行計劃。俄國雖吞併了克里米亞，理論上掌握刻赤海峽領海權，不過俄國和烏克蘭早在2003年簽訂協議將刻赤海峽領海權平分予兩國，確保雙方的船能在海峽自由航行。故此，俄方行為有違背與烏克蘭簽訂的協議之嫌。

似是擦槍走火 全面開戰機會不大

其實，刻赤海峽局勢隨着克里米亞大橋今年5月建成後就逐漸升溫。大橋於2015年動工，將俄國和克里米亞連結起來。大橋只有33米高，約兩成大型烏國貨船受影響，不能進出亞速海。大橋通車後，俄方就以保護大橋安全為由加強海軍部署，邊境部隊會要求通過海峽的烏方船隻停留待檢，從數小時到數天不等。不過一直以來雙方都能私下化解爭議，烏國船艦經檢查後經海峽駛往亞速海；而且沒有明文規定俄軍檢查船艦的權限，所以雙方仍就這些新安排互相試驗對方底線。這次衝突似乎是「擦槍走火」，烏國船艦作出挑釁，而俄軍反應過敏。若是俄方精密部署全心侵佔烏國東部，俄軍應早已在邊境佈防，肆意行動。

俄行動宣示海權空權克里米亞主權

然而，基輔的姿態縱然高調，但實際上對俄軍的開火和扣留行動無可奈何，反而讓俄國對外界傳達重要的國際政治信息。衝突發生後，俄國用貨船封鎖刻赤海峽，又派戰機在上空巡邏，以實際行動宣示對海峽的領海權，往後能更名正言順地檢查駛進海域的烏國船艦和其他軍事活動。俄國也把刻赤海峽領空權和克里米亞主權扣連起來，透過刻赤海峽衝突再次對克里米亞主權作強勢宣示。縱使烏克蘭和西方列強不承認克里米亞公投結果，但今後要從俄國手上奪回這片爭議領土，難上加難。

烏克蘭與俄羅斯的國力差別太大，手上籌碼有限，只能尋求西方支援，卻再次體驗政治現實的殘酷。西方國家除口頭譴責外，缺乏實際行動支持烏克蘭。基輔曾提議歐盟實施新一輪制裁以懲罰俄國，但德國和法國都對此極有保留；反之，德國總理默克爾宣布會在諾曼第四方會談框架下居中斡旋，期望只以外交手段應對爭端。基輔也期望藉此次衝突令美國相信在烏國設立軍事基地的必要，但華盛頓顯然冷待此議。

縱使俄烏矛盾升溫，但烏東地區戰火重燃，甚或像波羅申科那樣危言聳聽般會「全面開戰」的機會不大。從戰略利益考量，俄國傾向維持現狀多於入侵烏克蘭。俄國需建立分隔西方的緩衝區，而不是花費大量資源來復興蘇聯或俄羅斯帝國。維持烏克蘭現狀，已可避免烏克蘭加入西方陣營。俄國透過不同手段向烏克蘭施壓，並使其面臨經濟困境，烏克蘭就成為歐盟重大的經濟包袱（當然，代價就是烏國人民受苦）。俄國也利用克里米亞和烏東地區衝突，阻礙烏克蘭加入北約，因為北約不會接受正處於內戰和有領土爭議的國家成為成員國。

烏克蘭需避免重蹈格魯吉亞覆轍

烏克蘭軍力難與俄國匹敵，不似會以卵擊石。克里米亞危機和刻赤海峽衝突均讓烏克蘭看清西方支援的底線，後者或會向烏克蘭提供外交或經濟援助，但不願與俄國軍事交鋒。北約近年雖在黑海地區加強對俄威懾，但出兵支援前蘇聯加盟國對抗俄軍的機會成疑。波羅申科需避免烏克蘭重蹈另一個前蘇聯加盟國格魯吉亞的覆轍——美國和北約在2008年格魯吉亞戰爭中袖手旁觀，並無派兵支援格軍。其時格魯吉亞親西方的總統薩卡什維利一度高估美國對格魯吉亞的支持，展開軍事行動控制分離地區南奧塞梯，結果遭俄軍強烈還擊，最終使俄國承認南奧塞梯和阿布哈茲獨立。

波羅申科個人政治利益考量

其實基輔在刻赤海峽衝突中的高姿態，多少牽涉波羅申科的個人政治利益考量。烏克蘭將於明年3月舉行總統選舉，選前民調顯示前總理季莫申科暫時領先，波羅申科和另外3名候選人或將要爭奪進入第二輪投票的資格。莫斯科質疑波羅申科利用事件提升民望及續任機會，波羅申科以「軍隊、語言、信仰」為競選口號，誇大俄軍威脅（例如聲稱近來部署在烏克蘭邊境的俄軍坦克比過去多3倍，似乎都沒有確實證據），符合其強硬反俄路線，期望吸納更多選票。有分析亦懷疑波羅申科會藉戒嚴令使總統大選延期舉行，畢竟在2014年克里米亞危機及烏克蘭東部爆發戰爭期間，烏克蘭均沒有宣布戒嚴。波羅申科是次大張旗鼓，自然惹人懷疑，成事與否似乎亦不容太過樂觀。

作者王家豪是香港教育大學社會科學系研究助理，羅金義是香港教育大學社會科學系副教授