「強制技術轉讓」的另類真相（文：郭樺） (09:00)

美指控於理於利似缺基礎

針對美國的指控，中國政府發表白皮書，明確否認存在任何政府文件或者法例強制要求外資企業轉讓技術給中國合作方。但美方的指控並沒停止，美國貿易代表處最近發布的「301調查後續報告」中，仍然指控中國有強迫外資企業轉讓技術的行為，並且枚舉了一些外資在華商會的成員企業調查和新聞報道來佐證。

從美方報告提供的證據來看，只有兩成的企業表示「感到有壓力」，卻並沒有實際的例子。報告引證《華爾街日報》報道杜邦公司一種產品在中國懷疑被侵權的個案，也僅是一面之辭。中國駐美大使崔天凱在近日接受《華爾街日報》記者專訪時，針對「強迫技術轉讓」的說法，也表示中國政府不會干預企業之間具體層面上的商業合作。他希望美國商界提出具體的個案，並嘗試使用法律途徑來保護權益。就目前的情况來看，美方指控中國政府強制要求外企技術轉讓更多是「莫須有」，沒有實質的訴訟個案。

美國指控中國「強制技術轉讓」的指控，其實於理、於利上似乎都缺乏基礎。根據Vernon的產品周期理論，用於技術轉移的多是成熟和標準化的產品，跨國企業一般只在本土研發最新和最先進技術，通常不會在海外投資經營中將最先進的技術轉移出去。從合作雙方利益的角度來看，外資可以利用中國合資方在市場和勞動力成本上的優勢，在技術優勢尚存的時機，獲得最大的利益回報，而中方則可以透過合資，提升落後產業的技術和管理水平。

以汽車行業為例，中國以龐大的市場、廉價勞動力和對本地市場的了解，與有更先進技術的外資汽車企業合作，這種所謂的「市場換技術」的做法，對合資雙方而言是共贏的，並且這種技術轉讓的做法是發達國家與發展中國家經貿合作的常見形式，並不違反WTO（世貿組織）關於國家之間技術轉讓的要求。政府要「強迫」對外企而言有利可圖的技術轉讓，顯然不符合常理。

「舉國體制」：外資面臨技術競爭 中國科技自主隱患

如果美國對於中國在「強制技術轉讓」方面的指控是無的放矢，那麼美國單方面發起的「301調查」必另有所圖。要理解美方的意圖，可以從中國引進外資和高科技發展的策略入手。中國的科技進步和產業提升，當然離不開改革開放40年來，在中國落後的工業基礎上引進更先進的外國技術，但中國主要透過國有企業壟斷性的市場優勢與外資合作。國有企業利用超額的壟斷利潤，對引進的技術進行消化、吸收和再創新。這種以國有企業組成的「國家隊」為主開展科技和產業升級的模式，讓合資的外企從中獲利頗豐，這種企業行為當然很難在WTO的國家框架下受到限制。

但與此同時，這種科技和產業發展的「舉國體制」產生的效果，也讓外資面臨極大的技術競爭威脅。如果外資不將更新和更先進的技術引入中國，不僅合資的技術優勢會逐步瓦解，面對中國企業在「舉國體制」下技術的突飛猛進，更會有全面失去市場的危險。外資在中國的兩難，就是既不願意放棄與國企合作而獲得的豐厚利潤，也擔心失去技術優勢後在中國市場上的全面潰敗。這也可能是外資不願提出實質性的指控，但又不斷向本國政府投訴中國的原因。

對中國而言，雖然以「國家隊」為首利用市場壟斷優勢和超額利潤發展科技，表面上似乎並不違反現行的國際貿易規則，而且成果顯著，但這種「舉國體制」是以全體國民承受高昂的產品和服務價格為代價的，長遠而言不可持續，特別對於建立充分競爭和高效率的市場經濟是有害的。一方面，西方發達國家對中國國有企業在市場中的超然地位頗有微詞，並以此為由拒絕承認中國的市場經濟地位；另一方面，民企因為受到市場壟斷的排擠，在與外資和「國家隊」的競爭中處於劣勢，大部分缺乏動力和實力去提升自己的研發能力。現有的「舉國體制」，長遠而言會遏制整個社會參與創新和研發的積極性，會成為中國走向產業和科技自主創新的極大隱患。

打破壟斷鼓勵民企研發 對中國有極大好處

因此，美國在貿易摩擦中提出「強制技術轉讓」的問題雖然居心叵測，但也並非一無是處。如果將美國對中國在技術競爭中的壓力，轉變為改革中國科技發展「舉國體制」的動力，以開放促改革，特別是「倒逼」一些行業打破國企壟斷，鼓勵和引導更多民企參與高技術研發競爭，從而提升社會整體對高技術研發的參與和投入，這對於中國在科技自主創新、經濟再發展和避免利益集團綁架政治等方面，都有極大好處。

培養科技管理人才 將是香港大機遇

從香港來看，特區政府銳意發展創新科技，固然值得讚賞，但香港發展創新科技的廣度和深度在產業空洞下會有不少的阻滯。中美貿易摩擦，對香港而言也可能成為一個機遇。香港相比內地對國際市場和國際標準有一定的認知優勢，而且本地的高等教育有區域性的領先地位。如果香港能夠把握內地科技和產業升級的大趨勢，利用自身優勢培養科技管理人才，例如培訓既受過科研和工程技術訓練，又懂科技知識產權管理的專才，為內地企業高技術產品走向海外掃除專利和知識產權障礙，甚至提供完整和高質量的科技和創新管理服務，這將是香港的大機遇，也將成為香港為國家進一步深化改革開放所能做的新貢獻。

作者是香港中文大學香港亞太研究所副研究員