《世界人權宣言》70年——人權全球化的挑戰（文：陳家洛） (09:00)

籠中鳥的「自由」

人權的思想和有關辯論已經是全球化的一部分：每一個人都希望能夠活得有尊嚴，每一個人都可以追求幸福、實踐夢想，每一個人都期望能得到別人尊重和理解。可是因為沒有人可以選擇在哪裏出生，生命際遇也不由個人主觀意願輕易改變，每一個人對自由和人權的期望必然受到身處的地方和日常生活的經驗所影響。筆者今年遇3個頗有啟發性的真人真事。第一個是白領上班族，他表示罷工破壞社會安寧，擔心有其他人會「有樣學樣」，工人的爭取不是不好的，但就是不能「濫用」罷工的權利，而且憲法保障的工人權利都是為了維護制度和秩序，工人的行動「絕對不應」影響其他人，「滋事分子」要負上政治代價和法律責任。第二個是一次國際會議上一個年輕的學者在回應提問時請求大家明白指導他的研究的老師教導他討論政策時必須以講解官方立場為先為主，在外參加會議也必須糾正外人對國家情况的「偏見」，凡事正面，批評也要「理性」，總之要讓人知道所有發生在自己國家的事情都是符合國情的。第三個是來自在中國生活多年的一名外國人，他不是不知道中國的人權問題，卻面帶滿足的告訴朋友他曾經有一篇評論文章可以「通過審查」，而且一字不改見報出版，所以覺得中國的出版審查和表達自由不是想像中的那樣嚴重。

縱使經濟全球化為世界各地的人接觸互動帶來前所未有的體驗，而全球化的得益者嚮往普世的人權價值可以為自己帶來正面積極的改變，但普世的人權價值和主權的矛盾始終存在，《世界人權宣言》面對的最大挑戰，在於我們不能輕易擺脫國家、民族、宗教、社群、文化、階級這些把人區分開來的界線和矛盾。生活在人權不受充分保障的地方的人不會不知道籠中鳥的「自由」並不自由，但他們通過自我設限和自我審查竟然成了不自由制度的代言人，還希望爭取一些體諒，進而嘗試說服其他人身處的不自由環境並不太壞，「只要不鬧事」，「聰明一點」，困在籠內的日子過得少一些苦惱麻煩，是最原始的自我保護的本能。

孔子和列寧為誰服務？

有識之士試圖把中國的管治形容為糅合了傳統儒家思想和列寧一黨專政的制度，其重點在於它的自我感覺良好，將獨裁政權神化為一種恩威並施、智勇雙全、才德兼備的合成物。這個描述反智的地方在於，當人權和政權發生衝突、產生矛盾的時候，到底是孔子思想強，還是列寧的鐵腕硬，不是已經很清楚了嗎？至於今天的政治路線是不是孔子思想的承繼者這個問題上，大家上網查看所謂「孔子和平獎」包括哪些得獎人，乃至擔當中共海外統戰重任的「孔子學院」的發展，也許會自行判斷到底孔子和列寧為誰服務這個根本問題。

1958年，在《世界人權宣言》10周年的慶祝活動上，美國前總統羅斯福夫人Eleanor Roosevelt在演說中問了一個「普世人權在哪裏開始？」的問題。她特別指出，除非人權在家中、鄰舍、學校、工作地方、城鄉得到重視，男女老幼就在他們生活的環境中尋求公正、法治、平等機會、反對歧視，否則講什麼世界人權就沒有很大意思。如果市民不願同心合力捍衛在自己的生活各方面的基本權利，我們說要推動世界各地人權的發展也是白費心機。

由香港民間再出發

明乎此，即使中國有簽署《世界人權宣言》，又即使根據《基本法》一系列國際人權公約及相關法規程序適用於「一國兩制」下的香港，我們不能依靠一個獨裁政權和它欽點的特區政府來保障人權的。我們見到的，是表達不同意見的空間和機會已經急促地萎縮了，被政府操控和破壞的議會和選舉作為香港人充權、維權的制度日漸失效。這些發展卻反而更突顯我們在生活的環境中爭取人權和捍衛自由的意義和重要性。香港的人權組織向來多元發展，機動性高，獨立運作同時也不會忽略組織之間的合作。筆者在這方面的調查就發現，今年有多達90個團體，分別組成兩個關注香港人權狀况的大聯盟向聯合國提交人權報告。這些團體遍及整個《世界人權宣言》覆蓋的範疇，當中有62個參與的團體是2003年反對國安法、2012年「反國教」及2014年雨傘運動後催生的公民社會新生力軍。換言之，香港的公民社會繼續積極推動各個領域的人權工作，監察政府和企業，同時向國際社會尋求支持。

在地的人權工作，的確不及議會政治般搶眼球，但法律、教育、傳媒、社區、勞工、少數族裔、婦女、兒童、性小眾各領域的充權擴權，為香港帶來不可或缺的積極作用，也有助促使人權工作貼近一般人的生活和他們所需所想。在大學校園裏，教育產業化、自我審查、思想設限和人事權力濫用無日無之的威脅着學術自由和院校自主。在一些異化了的情况下，教育更需要執著學術自由和大學的理念初衷的教職員和學生，在愈來愈保守怕事的院校中想出更靈活有效的方式推動大學的公民責任。

70年過去了，雖然《世界人權宣言》所承諾的人權全球化仍未成功，但只要我們不甘心做籠中鳥，人權這普世價值仍會繼續是我們追求一個更公平正義世界的立足點。

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授