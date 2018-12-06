香港新聞博覽館的緣起和籌備（文：蘇鑰機） (09:00)

這個博覽館可說是新聞教育基金的「兒子」。該基金每兩年一次組織業內人士到歐、美訪問，首次是2008年訪問美國，大家在拜訪各大新聞機構之外，也參觀了華盛頓的新聞博物館（Newseum）。當時它剛完成重建，耗資4.5億美元，樓高7層，面積達數十萬平方呎，以電子、報章及互動等方式展示新聞的發展歷史和內容。

訪問團團長陳早標在參觀途中，和筆者談到美國這個創舉，他提出是否能夠在香港成立類似的博物館，以彰顯香港新聞界對本地發展所起的作用。筆者很贊同這個想法，但覺得困難很多。至今10年後回看，原來只要大家努力嘗試，夢想有時可以成真。

活化必列啫士街街市 面對挑戰

2011年底，政府推出第三期活化歷史建築伙伴計劃，涉及的建築物包括位於中環的必列啫士街街市。這個街市的前身是公理會佈道所，年輕的孫中山先生來港求學，就讀於附近歌賦街的中央書院，寄住在佈道所，並接受洗禮。孫中山先生在中央書院的登記紀錄中，留下必列者士街2號為他在香港的唯一住址。新聞教育基金於是決定申辦，要把街市活化為香港的新聞博覽館，最終遴選委員會在15個競投標書當中，選中了新聞博覽館這項計劃。

從19世紀開始，必列啫士街街市一帶是香港報業的發祥地，早期創辦的報館都設在這裏。街市附近的城皇街、歌賦街和永利街，曾有多家印刷公司和相關行業在此經營，所以俗稱印刷街。其間的報紙和報人逸事，至今流傳，反映了香港報業的早期歷史。

必列啫士街街市於1953年落成，建築物展現當時流行的國際現代主義風格。街市服務坊眾多年，到2013年關閉。籌建博覽館的首要工作，是要先把這座街市活化。建築師團隊因應昔日街市的面貌和特色，提出活化設計理念，特別是要面對各項挑戰，以保存街市建築物的特色和意義。街市具「包浩斯」建築特色的外牆，及街市內的家禽屠宰房、大樓梯、上海批盪獲保留下來。博覽館利用地下一個開放式攤檔，介紹街市的活化過程，讓大家參觀展覽的同時，也可欣賞這座街市的建築特色，了解多年來的滄桑變化。

看新聞業演變 看傳媒製作和表達

同時進行的是展覽內容與活動構思。從內容大家可看到新聞業的演變、傳媒製作過程和表達方式等。報紙最貼近生活和歷史，電台新聞快而準，電視新聞畫面吸引觀眾，新媒體改變了市民的閱覽習慣。展覽內容包括資深新聞工作者的口述歷史，以新聞採編的奇聞趣事擴大觀眾對新聞業的認識。展覽內容還有新聞體驗和相關遊戲，當年新聞大事回顧，財經、體育、娛樂、賽馬等專門內容，以及一些專題展覽。觀眾還可以看到新聞大事年表、新聞圖片和金句、必列啫士街街市歷史、孫中山先生事迹等。有關具體的內容，日後將另文再作介紹。

籌備過程漫長和充滿挑戰，博覽館在申辦以至組成初期，經歷了向政府申請租用必列者士街的舊街市為館址、裝修工程、準備展品以至準備開館等重要里程碑的考驗。在活化過程中，一方面要遵守政府對這座建築物訂立的特色要求，另一方面又要為展覽加入不同的現代化設施，要解決的各種問題不少。

例如在狹窄的街市後巷興建一台升降機，以貫通必列者士街和上面的永利街，就碰上嚴峻的技術考驗。最後經過大家多番努力，問題最終得以解決。在展覽內容方面，因為以前新聞機構多未能有系統地保存資料，以致不少有價值的文字、聲音和視像新聞檔案散失湮沒，難以復尋，實在可惜。

博觀中推進香港新聞業 非定格歷史框架

博覽館的願景是要「立足香港，放眼世界，成為卓越的新聞博覽館」，其使命是要「展示香港新聞業的歷史和發展，彰顯新聞資訊自由在香港發展為國際大都會的重要角色，促進公眾認識新聞專業」。博覽館主席陳祖澤解釋，該館名為「博覽館」而不是「博物館」，是希望從博觀中推進香港新聞業繼續前進，而不是把新聞業定格在歷史的框架裏。

博覽館董事李祖澤提出了該館展示內容的方針：「尊重歷史、客觀公正、不帶觀點。」大家要以事實為憑據，用專業的態度，從多角度展示新聞資料，但沒有既定立場和看法，好讓參觀者自行分析判斷。

籌備工作能夠完成，全靠一個共同信念：大家合力為香港做一件有意義的事。博覽館副主席陳淑薇表示，有賴團隊的團結、堅持和努力，方能成事。這個團隊成員多屬義工，成員包括新聞從業者、學者和不同界別的專家，也得到政府和商界等有心人的支持協助。例如政府出資8530萬元用作活化這座建築物，又得到賽馬會慈善基金、各大新聞機構和社會熱心人士的捐助。博覽館今後的運作需自負盈虧，還要靠各界人士鼎力支持，以保證能持續運作。

各界友好對新聞博覽館除了表示支持外，還對它有很多期盼。他們希望博覽館能「成為本港的一座地標」和「香港重要的社會資源」，可以「文以載道丶言皆有據丶片必傳真」。它的任務包括「記錄歷史，見證滄桑；啟迪未來，推進發展」，讓市民「從新聞人的眼，觀世事；從新聞人的耳，聽眾聲」，令「香港市民能辨識新聞的真偽和價值」，「新聞界是民主的報春雞」等。對於這些鼓勵和期許，相信博覽館同人將全力以赴，不負眾望。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長，亦義務擔任香港新聞博覽館董事