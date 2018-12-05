難得的一點言論空間（文：呂秉權） (09:00)

大家眼巴巴看着幾十塊載有過百幅漫畫的展板被拆得支離破碎，送往堆填區。有團體趕來「搶救文物」；有中學老師提出希望切細展版保留；有組織盼可留下紙板公仔循環再用；有人用相機拍下每幅作品保存記憶。拆展的大漢子們則應「執雞人士」的要求，落手溫柔些，剛中帶柔，粗中帶細，好讓人家多點「渣拿」。

尊子兄說「展品的破壞和消失也是藝術的一種」，果真瀟灑。拆展時，他不看，令他說這番話更有本錢。

在筆者眼中，尊子兄的作品固然珍貴，但是次展覽的一幅民主牆，同樣令人十分珍惜。

這幅民主牆本來是一幅紙板清水牆，約闊3米半，高1米半。11日前，展覽開始前一小時，尊子兄妙筆一揮將牆分為兩半，一半是連儂牆式的民意區，讓大家貼上對任何事情的看法；另一半則是投票區，讓眾人以彩色圓點標貼，給毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平5代中共領導人評分，滿分100分，最低為0分。

筆者多個晝夜在場觀察，看到大家投票時大多駐足細想，不少內地觀眾左顧右盼，確保四野無人，才投出神聖一票。這些圓點的分佈，很多是民眾的真實看法，不用向上級交代，不需在壓力下交心，只需對自己坦白，誠實表態。除了內地人，相信很多香港人都是第一次如此給領導人評分。

最真實的領導人功過 不在政權文宣裏

結果顯示，負評最多的領導人依次為習近平和毛澤東；正評最多的領導人順序則是習近平和胡錦濤。不過，習的一大堆「正評」彩點，是貼在一張「吾皇萬歲萬萬歲」的便利貼上。「被罵指數」方面，最多被人以粗話招呼的領導人是習近平，能出街的評語包括「稱帝吧」、「大倒退」、「偉大的土匪等」。最真實的領導人的功過，往往是在老百姓的心中，並不在政權操控的文宣裏。

至於連儂牆式的一般留言區，大部分的留言是多謝尊子以及觀眾對時局和畫展的看法。有人說「邊看邊感慨，香港人的悲歌何時才奏完？！」；有人則以4字「一殼眼淚」、「大快人心」、「末世風情」來概括；有的留言寫上「歷史直筆」、「當代的漫畫，歷史的見證」、「這些都是有血有肉有感情的歷史記載法，謝謝尊子先生」；感激大師的則有「謝謝尊子！你的畫能讓人再展笑面，迎難而上」、「感謝尊子，講出畫出香港人心中話」、「尊子加油！！感謝你在這個高壓環境下仍然繼續發聲，守護香港言論自由！！」

牆上還有些討論香港前景的留言，你一言，我一語，互相交流，不是謾罵式的純叫口號。

這些討論、盛載這些討論的這個畫展，本身就十分正常。是不正常的環境和心境，令很多人不能做正常的事、說正常的話、搞正常的展覽、寫正常的文章。

香港人只能繼續做正常的事，令不正常的力量，逐漸遠離。

作者是浸會大學新聞系高級講師