「中環價值坑」的票，要不要？（文：王慧麟） (09:00)

政府緊跟北京路線 商界需自救

若香港的經濟地位受到衝擊，首當其衝的是商界。所以，有商界議員好緊張，想立即組團去「美帝」作游說。但商界內部似乎出現了兩種聲音。第一種是認為，商界去「美帝」游說，作用不大。他們認為，「香港牌」是美中高度對抗的後果，是政治行為，該由政府層面處理，商界對此無能為力。這個說法，筆者認為極不可取。正正因為現在的香港政府高層，礙於美中關係膠着之困局，加上現今政府傾向完全緊跟北京之外交路線及隊形，早前更曾高調嗆聲「美帝」（比筆者的批評「美帝」之分貝更高），毫不「畀面」。商界要依賴政府開聲游說，不能、甚至不應有任何期望。因此，商界不能坐以待斃，更需要自救。

因此，第二種聲音的說法相對明智，就是利用商界的關係及網絡，就有關情况與他們商界有密切關係的人脈作關說，陳述利害。這裏當然不要高估這些商界代表團的能量。當然，香港商界人士即使未必次次可以與「美帝」極高層的決策人士作面對面之陳述，而且亦未必有能力去改變「美帝」決策，但相信透過游說及互動，在一些政策的技術細節及落實之時，可以盡量做到對港廠商「冇咁痛」，又或者收集更多情報，以作日後之應變。至少不至於好像上一次，「美帝」對港徵收鋁材關稅而影響一家在大埔工業邨之本地廠商時，香港政府及商界均被殺個措手不及。

民主派政客應去美英游說

對比商界這麼緊張，港府如何着急也要抱緊北京大腿不敢大規模向「美帝」作出關說之時，民主派的角色其實相當尷尬。因為有不少朋友認為，近年來港府的所作所為，不斷收窄香港人權自由，終於給予「美帝」攻擊香港「子彈」。現在「美帝」要制裁香港，先是取消香港的獨立關稅地位，再有可能對港加火加壓，簡直係好事，玉石俱焚，豈不快哉？

不過，筆者甘冒大不韙，特別是對部分支持「美帝」對港「焦土」的朋友們，說一些對他們相當「哽耳」的話。筆者認為，民主派政客，特別是一些與「美帝」政商人士較為友好的政治人物，亦應去「美帝」及「英帝」，做好游說的角色，特別是「侵侵」政府假如要打「香港牌」之時，無論是黃牌或紅牌，亦應注意對香港經濟的影響及震盪。這裏有兩點，希望主張「焦土」的朋友們理解：

其一，泛民的支持者，有不同階層及職業。有相當部分的「中環價值坑」，簡稱「中坑」，是提供專業服務又擁抱中環價值卻亦支持民主派的「淺黃」人士，他們在這次中美貿易戰確實站在風眼。假如「美帝」利用《美國－香港政策法》打香港牌，這班「中坑」即時受到影響，「冇飯開」。當然，有些民主派支持者大可說「之前你哋賺夠啦，依家又嘔番些少啦」之類的東西。先不理會這些風涼話，既然這些「中坑」都是泛民的支持者，那麼他們也期望民主派議員及政客幫忙關說，而不是袖手旁觀。「中坑」或許在政治原則上相當搖擺，投機性又高，甚至也拿着外國護照隨時走人，但既然他們大抵都支持民主，也投票支持泛民，民主派代他們去關說，至少也盡了做議員及政客的責任。

倡設對話機制 讓國際人士晤港各界

其二，民主派政客去做游說時，除了幫「中坑」發聲之外，也應站穩香港市民立場，提出一些建議，讓「美帝」國務院相關人士在撰寫《美國－香港政策法》報告時，可以聆聽到更多香港人的真實聲音及意見，包括一些支持「美帝」制裁香港的人士之意見，以免讓香港支持民主人士有錯覺，以為泛民去美英游說倒過來是為北京開脫。

所以，筆者這裏有一個不太成熟的建議。一般而言，在外交事務上，假如兩國有一些具爭議的議題，無法一時之間解決，大多會成立一個外交機制，以對話解決問題。對於《美國－香港政策法》的問題，又可否參考類似機制，例如可否考慮成立一個對話機制，讓「美帝」及國際人士來港，與香港各界人士會面（包括政府及建制派），取得足夠的資訊，讓「美帝」國務院在撰寫報告時有客觀之依據呢？當然，現在美中關係發展，變數仍多，任何一個相關建議都會牽動着美中關係發展的進程，相當不容易處理。說到底，穩定的港美關係，才是最有利香港人，最符合港人的根本利益，民主派不能掉以輕心。

作者是時事評論員