文匯、大公與陳凱欣（文：呂秉權） (09:00)

《明報》李先知在周一的「聞風筆動」專欄引述建制派地區樁腳說，「中聯辦要求各人拉票的力度較以往大，各樁腳的工作規劃、鋪排都非常仔細，『中聯辦要具體知道如何規劃、幾時出票』，甚至以區內逐幢樓計算，與過去只是口頭報數有所不同」，枱面工夫要做到足。此外，建制派的重量級人馬包括全國政協常委唐英年，兩名前「一哥」鄧竟成、曾偉雄，過去罕有助選的梁愛詩和譚惠珠亦親自落區。

陳凱欣見報率拋離鄭泳舜周浩鼎

官方宣傳機器方面，中共香港工委直接控制的兩份報章——《文匯報》和《大公報》——對陳凱欣的報道亦比以往兩次補選密集和大篇幅，足以窺見北京整體部署的一角。

由於筆者幾乎每天都看文匯和大公，早已感到北京的報道任務力度空前。

一班與陳凱欣同期的朋友和行家事前問筆者陳的勝算，筆者說單從左報的報道已知北京做了大量工作，其他方面亦不會放軟，陳凱欣肯定當選。筆者有關觀察如下。

筆者以最近3次補選來分析北京對幾名建制派候選人報道力度的不同，時間、選區和對象分別是：2018年11月，九龍西的陳凱欣；2018年3月，九龍西的鄭泳舜；2016年2月，新界東的周浩鼎。

特別需要說明的是，今年3月的補選除了鄭泳舜之外，建制派還有陳家珮、鄧家彪、謝偉銓參選，所以當時左報的報道會較為分散。

統計日期是自提名日起至投票日，3次補選的這段時間剛好都是55日。

統計方法是在慧科剪報系統搜索這段提名至選舉期間，3人各自在當時的《文匯報》和《大公報》的見報率。

結果顯示，陳凱欣的左報見報率共有322篇，大幅拋離了民建聯的鄭泳舜（184篇）和周浩鼎（222篇）。

這些報道不能單單以數量作衡量。例如以相片的大小為例，陳凱欣的大半身圖像在投票日在《大公報》頭版足足佔了全版一半的高度，直逼中共總書記習近平去年10月26日中共十九屆一中全會後的六七成高度的內頁人像排版。這些待遇是之前鄭泳舜和周浩鼎所沒有的。

此外，《文匯報》在選舉日一連4版的陳凱欣報道版面，亦在歷次補選中少見。

在這些報道中，在標題被點名的數目，陳凱欣亦稱冠，達118篇，比鄭泳舜的78篇和周浩鼎的85篇為多。陳凱欣被「點名」所衍生的名字亦較為多樣和活潑，包括「欣欣向榮」、「香港欣你亮」、「記者欣」、「媽媽欣」、「社企欣」、「小甜椒」等。這些名字，比鄭泳舜的「舜」、「阿舜」、「鐵人舜」，和周浩鼎的「阿鼎」、「鼎硬上」等更見創意。

至於A1頭版，陳凱欣亦拋離了其餘兩名民建聯「兄弟」，共有21篇，是鄭泳舜和周浩鼎的2.6及3.5倍。

從報道的情况，大家一葉知秋，北京在其他方面的工作怎不會全方位配合？

最後，請容許筆者在此賣一個廣告：在多看《明報》、《蘋果日報》之餘，讀者不妨常看文匯、大公。

作者是浸會大學新聞系高級講師