那我們好好說再見（文：健吾） (09:00)

那，我們好好說再見吧。

日本女演員樹木希林離世那天，我在台中，跟一個要好的朋友慶祝自己生日。那天，天氣懨懨的，濕暑熱蒸人。人在外，掛稱放假，但也傳簡訊給自己的手足，着他們寫一點東西，在網頁和社交網絡發布。那一刻，我開不了心。

及後幾天，很多人「吹奏」樹木的葬禮，有格調有品味。格調？品味？這課題，林燕妮小姐走了後，我想了很多次。格調和品味，在香港現在是求不得了。很多港人說，他們從小讀亦舒，但他們從不在生活中實踐亦舒小說中的核心思想：「在任何時候，模樣都要好。」

在香港，到處都是「中環價值坑」，簡稱「中坑」。他們會說點英語，《哈利波特》或《我的超豪男友》也會翻一下吧？會穿西裝，但他們一開口，就知道他們頭內裝載的是一枚比銀杏葉小的猴子腦。如梁家傑或楊岳橋這種級數的下人，穿著西裝、吃了漢堡、進出英美國會又如何？面對政治對手，只有「有頭髮邊個想做檢基」這種低級玩笑。Low也算了，自以為幽默，可見梁楊二人連同他們的背後幕僚，窮酸臭得只剩人身攻擊。在查良鏞先生一手創立的《明報》中的觀點版評論他們，我也替走了的查先生高興，他不需要再看到這些下等人了。

可憐的，還有香港的選民。我從不覺得也不需要候選人在我面前三跪九叩，我才會投票給他。民主社會需要公民建立。陳健民老師的名字改得也太好，健民健民，花半生精力，也是想建立公民社會。可惜，在這一刻，香港公民社會，很不成熟。在香港這個扭曲的政治生態下，原來你不想投票、不去投票，責任原來在你身上，而不是在那些言辭蒼白、內容空洞、言不及義、一事無成的「政工作者」身上。任何人，都應該說服我去投票，而不是像那些爭取民主30年，爭取失敗，而又在恫嚇選民的民主老兵一樣。讀民主老兵的信，也真的覺得這位姐姐坦白得可愛像龔如心。將建制和泛民比喻為倚天劍屠龍刀？兩器均本來自獨孤求敗，她是意指建制泛民一家親嗎？台北的「柯P」（柯文哲）只是說了一句「兩岸一家親」，就被說足一輩子了。還有，倚天屠龍，均為中空。老兵是坦白地說出，他們的腦子，都是中空的囉？倚天劍內藏的，是《九陰真經》，只有武學招式。也是說，泛民這一票人，行走江湖，只有招式，獨缺心法了吧？

一天到晚看着這些人這些事，你不難發現下一代很厭世，也覺得泛民一票人很討厭。看着每次開票，投票人數、得票率都一直下跌，他們不覺得要改善嗎？

香港故事 從來不由她寫

香港是一個悲劇，是因為她的故事，從來都不是由她去寫。香港原來沒有、從來沒有的，就是一種以香港為本位的論述，沒有「主體性」。香港擁有幾多自由，從來只是美國和中國容許香港有幾多。什麼為香港爭取？算吧。他們做過什麼實質的行動？他們有能力跟特朗普、蓬佩奧等人說香港現狀有多壞嗎？美國人會當你香港重要嗎？

所以，在這個亂世，剩下來的，就是一次又一次品味低劣的網絡洗版：任何仁、楊岳橋、汪阿tag。大概洗一兩天，大家又回到自己生活。留下的，就是失去鑑賞能力、失去期待美好的一代。

過去11年，我都會在12月的時候，於這一個專欄祝大家新年快樂，祝大家好過。這一年，早了一個月。不要緊。反正政工作者們，不分黨派，都會盡全力在這張報紙或社交網絡告訴你，香港不太壞，仍有險可守，可以隨時over their dead bodies。我也慶幸，不需要再那麼用力去觀察那些品味低劣的政工作者的一言一行了，做這種浪費光陰的鳥事，對不起授我身體的父母。選舉誰贏誰輸？對大部分人而言，也只不過是某些人有沒有9萬8月薪而已。

祝大家好過。也祝大家早日遠離政治，身心健康。後會有期。

作者是作家